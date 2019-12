Jonas Neffin wird zum umjubelten Roosters-Helden

Freitag, der 13., Heimspiel gegen den souveränen Tabellenführer. Und beide Torhüter fallen verletzt aus. Wie geht das aus? - Eben nicht! Ein junger Mann mit der Nummer 20 ließ die Eissporthalle nach packenden 60 Minuten beben: Jonas Neffin, Torwart Nummer drei und DEL-Debütant, feierte mit einer geradezu sensationellen Leistung eine denkwürdige Premiere mit einem Shutout gegen München. Nach der Schlusssirene wurde er fast unter einer Spielertraube begraben, die begeisterten Fans jubelten ihm zu, und über das ganze Gesicht strahlend machte er die Welle.





Iserlohn Roosters - EHC Red Bull München 1:0 (0:0, 1:0, 0:0). Wann hat es zuletzt diese Stimmung gegeben, diese Unterstützung, dieses Mitfiebern, dieses Hoffen und Bangen - und diese Triumphschreie, als der Sieg feststand? Der dürfte mehr wert gewesen sein als drei Punkte, denn die Roosters haben gezeigt, was mit Leidenschaft, Teamgeist und Disziplin alles möglich ist. Und wenn das Signalwirkung haben sollte, muss es nicht das letzte Highlight am Seilersee gewesen sein.

Erik Buschmann hat seinen Vertrag bis 2022 verlängert

Der Auftaktapplaus vor dem ersten Bully galt natürlich Jonas Neffin, den Vertreter der lädierten Herren Peters und Jenike, und der konnte diese Rückenstärkung natürlich gut gebrauchen. Der Applaus galt aber auch Erik Buschmann, denn der junge Verteidiger hat seinen Vertrag bei den Roosters bis 2022 verlängert. Im Blickpunkt stand jedoch der junge Keeper, dem der Tabellenführer ordentlich zu tun gab. Aber der 19-Jährige machte seine Sache trotz anfänglicher Nervosität hervorragend. Viel Beifall gab es für seine starken Paraden gegen Gogulla zu Beginn und gegen Ehliz. Da standen schon 18 Minuten auf der Uhr, und es war die letzte echte Torchance in einem in dieser Hinsicht ereignisarmen ersten Drittel. Das Red-Bull-Team besaß die größeren Spielanteile, wirkte zuweilen jedoch fahrig, was den Hausherren in die Karten spielte.

Deren Kampfgeist gab keinen Anlass zur Kritik, aber die Erfolglosigkeit der letzten Wochen hat Spuren hinterlassen. Besonders deutlich wurde es, als sich München krasse Fehlpässe erlaubte. Zunächst durfte Julian Lautenschlager allein durchstarten, aber er schoss am Tor vorbei (9.), und bei Roosters-Unterzahl vergab Mike Halmo den Shorthander (13.). Doch das wichtigste Resultat dieses ersten Drittels: Jonas Neffin hatte seinen Kasten sauber gehalten und mehr und mehr an Sicherheit gewonnen. Mit Sprechchören wurde er bei jeder Paraden gefeiert, und bei seinen Vorderleuten waren längst die Sinne geschärft, dass sie auch für ihren Torwart spielen mussten und ihm keine unnötige Arbeit verschaffen durften.

Die Roosters standen gut gestaffelt und verteidigten engagiert, so dass sich München oft festlief und Konter provozierte. Die klaren Iserlohner Möglichkeiten wie im ersten Drittel blieben zwar aus, doch treffen kann man ja trotzdem. Alex Grenier machte es vor, als er aus spitzem Winkel aus der Drehung abzog und das 1:0 besorgte (27.).

Danach nahmen die Gäste mehr und mehr Fahrt auf und setzten sich im Iserlohner Verteidigungsdrittel fest. Aber die Hausherren wehrten sich bravourös, bei Münchner Abschlüssen wurde beherzt geblockt, und den Rest erledigte Neffin. Zum Drittelende befreiten sich die Hausherren von diesem Druck und wurden mit Applaus in die zweite Pause verabschiedet. 20 lange Minuten lagen allerdings noch vor ihnen.

Aber sie hatten den Glauben an die eigene Stärken wiedergefunden, stemmten sich vehement den Angriffen der Gäste entgegen und konnten sich immer wieder befreien. Ausgerechnet in Überzahl schien sich das Blatt zu wenden, als Rumble gegen Jaffray einen Penalty verursachet. Jaffray trat an, brachte die Scheibe aber nicht an Neffin vorbei (46.).

Danach hielt es niemanden mehr auf den Sitzen. Lautstarke Anfeuerung von den Rängen, stets begleitet vom bangen Blick zur Uhr, setzten bei den Roosters letzte Reserven frei. Standing Ovations leiteten das aufopferungsvoll kämpfende Team durch die letzten Minuten, in denen es München auch nicht mehr half, den Torwart vom Eis zu nehmen. Dessen Kollegen hingegen machte überglücklich eine Extraschicht in einer Siegesjubel-Overtime, in der ihn die Fans hochleben ließen.