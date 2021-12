Jochen Bertsch scheidet unglücklich gegen DM-Finalisten aus

Iserlohn. Jochen Bertsch vom TC Iserlohn schnuppert bei der Hallen-DM am Einzug unter die Top vier.

Der für den TC Iserlohn bei den Deutschen Hallenmeisterschaften im Tennis gestartete Jochen Bertsch ist im Viertelfinale gegen den späteren Finalisten ausgeschieden. Der Linkshänder unterlag in der Runde der letzten Acht dem top gesetzten Timo Stodder denkbar knapp in zwei Sätzen mit 6:7 (2) und 4:6. Bertsch hatte sich bei den im schwäbischen Biberach ausgetragenen Deutschen Hallenmeisterschaften als ungesetzter Qualifikant ins Hauptfeld gespielt.

Dort überzeugte der TCI-Akteur mit couragierten Leistungen gegen Mika Lipp aus Ludwigshafen (6:2, 4:6, 6:1) und Leonard von Hindte aus Hamburg (6:3, 6:0) und buchte so das Viertelfinal-Ticket. Wie stark Bertsch spielte, zeigt auch die Tatsache, dass sein Konkurrent Stodder im Halbfinale gegen Luca Gelhardt (Versmold) keine Probleme hatte (6:1, 7:5) und im Finale gegen Henri Squire (Rochusclub Düsseldorf) knapp verlor: 6:7 (4), 6:7 (3). Der neue Meister Squire hatte zuvor seinen Teamkollegen Leopold Zima bezwungen, der wiederum Jim Walder vom TCI besiegt hatte.

Bei den Damen schied die Titelverteidigerin Nastasja Schunk in der Wiederauflage des Vorjahres-Viertelfinales aus: Anders als 2020 bot Mara Guth in diesem Jahr richtig Paroli und drehte die Partie nach verlorenem ersten Satz noch zum 3:6, 6:3, 6:2-Erfolg. Der Titeltraum bei den Deutschen Meisterschaften zerplatzte für die Hessin Guth dann aber im Finale, in dem sie gegen Eva Lys aus Hamburg glatt in zwei Sätzen unterlag (2:6, 4:6).

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn Hemer Letmathe