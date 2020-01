Jetzt wird gezählt und gerechnet

Es hat nichts mit Selbstbeweihräucherung zu tun, wenn die Organisatoren des U15-Fußball-Hallenmasters von einem erfolgreichen Turnier voller Höhepunkte sprechen. Vielmehr kommen dadurch die vielen Komplimente zum Ausdruck, die an den SSV Kalthof stellvertretend für alle rund 100 ehrenamtlichen Helfer gerichtet wurden. „Viele Vereine haben Danksagungen geschickt. Aus Zürich kam sogar die Bitte, nächstes Jahr wieder eingeladen zu werden“, erzählt Chef-Organisator Tobias Wolfsheimer.

Er konnte am Montag bestätigen, dass alle Teilnehmer gut zuhause angekommen sind. „Und jetzt gucken wir, dass die Zahlen zusammengefügt werden.“ Den Charakter des Turniers kennzeichnet bekanntlich nicht nur der hohe sportliche Stellenwert, sondern auch die soziale Komponente.

Angaben über den Erlös liegen noch nicht vor

Die Einnahmen kommen wieder dem gemeinnützigen Verein Kinderlachen zugute, der dazu beiträgt, dass Kinder aus einkommensschwachen Familien zum Beispiel einem Sportverein beitreten können. Das sagte der Schirmherr des Vereins bei seinem Besuch in der Matthias-Grothe-Halle. Dass es sich dabei um den Comedian Matze Knop handelte, wurde bis zuletzt geheim gehalten. „Sein Auftritt war natürlich ein Höhepunkt“, sagte Wolfsheimer, der Knop hoch anrechnete, dass er sich nach seinem Auftritt noch die torreichen Halbfinalpartien, das kleine Finale sowie das Endspiel anschaute.

Nur ist noch nicht klar, wieviel Geld an Kinderlachen gespendet werden kann. Auch die Zuschauerzahl muss noch ermittelt werden. Zwar war die Halle an allen Tagen prächtig gefüllt, doch als noch alle 20 Mannschaften im Turnier waren, nahmen die Spieler zahlreiche Plätze ein. „Die Besucher haben sich ja verteilt. Viele waren draußen, im Foyer, in der Cafeteria oder beim Funino-Turnier in der Hemberghalle.“

Wolfsheimer korrigierte in diesem Zusammenhang die Zahl der Gastfamilien nach oben, weil erstmals keine Mannschaft in einem Hotel übernachtete. „Alle Familien hatten Freikarten erhalten.“ Auch die Scouts, etwa 25 an der Zahl, die teilweise aus dem Ausland anreisten, sowie die Spielerberater, erhielten freien Eintritt – wohlgemerkt zu einem U15-Turnier. „Niemand möchte, dass ihm ein Top-Talent durch die Lappen geht. Deswegen wird der ganze Apparat immer größer. Viele Spieler haben schon Verträge mit Beratern, Ausrüstern und Förderverträge mit ihren Vereinen abgeschlossen.“