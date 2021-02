Jason O’Leary sieht viel Gutes

Iserlohn. Der Sieg gegen Köln bescherte den Spielern der Iserlohn Roosters einen freien Tag.

Die Iserlohn Roosters haben ihr Tief endgültig hinter sich gelassen. Daran gibt es nach dem 3:2-Sieg über die Kölner Haie keinen Zweifel mehr, auch wenn angesichts des späten Ausgleichstreffers, durch den die Roosters den Umweg über die Verlängerung gehen mussten, ein Punkt mehr drin war.

Noch vor wenigen Wochen wäre aber zu befürchten gewesen, dass die Roosters wegen des Kölner Dauerdrucks im letzten Drittel mit leeren Händen dagestanden hätten. Dass es dazu nicht kam, lag auch daran, dass die Mannschaft die vielen Tugenden beherzigte, die Trainer Jason O’Leary seit seinem ersten Arbeitstag am Seilersee fordert: Disziplin, Fokussierung und Konzentration. „Das stimmt“, ich war mit unserem Auftritt sehr zufrieden“, sagte O’Leary. Die Spieler verdienten sich dadurch einen freien Montag, die American-Football-Fans unter ihnen konnten dadurch ganz entspannt das Super-Bowl-Finale verfolgen. Von diesem Dienstag an wird dann wieder täglich trainiert.

„Es gibt noch Dinge, an denen wir arbeiten müssen.“ Einen maßgeblichen Schritt nach vorne hat das Team mittlerweile gemacht: Die neu besetzten Sturmreihen funktionieren immer besser. Bestes Beispiel ist Brody Sutter. Der 29-jährige Kanadier war in den ersten zehn Saisonspielen zweimal erfolgreich, in den jüngsten drei Partien schlug er dreimal zu. Und es waren wichtige Treffer, die ihm gelangen: Mit seinem Doppelpack in Krefeld wurde aus einem 0:2 ein 2:2, gegen Köln erzielte er den Führungstreffer zum 1:0. „Der Plan geht auf“, stellte O’Leary erleichtert fest. Großen Anteil daran hatte auch Torwart Janick Schwendener, der nach seinen ersten Pflichtspielen für die Roosters skeptisch beäugt wurde. Doch gegen die Haie zeigte er es seinen Kritikern.

Von seinem Headcoach erhielt er ein Sonderlob. „Janick hat einen tollen Job gemacht, das freut mich für ihn.“ Zwei weitere Spieler müssen darauf noch hinarbeiten, es handelt sich dabei um die Verletzten Ryan O’Connor und Mike Hoeffel. „Mike hatte eine Unterkörperverletzung er konnte deswegen fast das gesamte letzte Jahr nicht trainieren“, verdeutlicht O’Leary, weshalb die Phase des Aufbautrainins bei dem Stürmer so viel Zeit in Aspruch nimmt. Beide werden auch im Heimspiel gegen die Eisbären Berlin am Freitag (18.30 Uhr) nicht zur Verfügung stehen. Mit O’Connors Rückkehr wird im Frühjahr gerechnet, zu Hoeffel gab er keine Prognose ab. Auch ob Andy Jenike wieder dem Kader angehört, ließ O’Leary offen. Der Stammtorwart fehlte gegen Köln aus persönlichen Gründen.