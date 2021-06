Segler Jannis Meyer gewinnt Aero-Cup auf der Sorpe

Sundern/Hemer. Der KSC Hemer hat die erste Regatta ausgerichtet und ist auch Gastgeber der Landesmeisterschaft.

Mit einem großen Erfolg endete der Aero-Sauerland-Cup beim Kanu-Segel-Club Hemer am Sorpesee. Insgesamt zwölf Teilnehmer waren am Start, darunter auch ein Segler aus Offenbach. Jannis Meyer vom ausrichtenden KSCH lag am ersten Tag knapp mit einem Punkt vor seinem Teamkollegen Jörn Domres. Meyer verbuchte zwei erste Plätze und hatte damit den Bug in der Gesamtwertung vorn. Bei böigem und drehendem Wind hatten die Teilnehmer viel zu tun, nach vier Wettfahrten am Samstag waren daher alle geschafft.

Wettfahrtleiter Günther Nülle konnte am Sonntag keine Wettfahrt mehr starten, weil der Wind extrem drehte und nur sehr schwach wehte. Damit war Jannis Meyer der Gesamtsieg nicht mehr zu nehmen. Dritter wurde Michel Heber aus Duisburg, der junge Richard Ebbing (KSCH) belegte den vierten Platz, knapp hinter folgte Laura Bruch (Yacht-Club Sorpesee). Frank Meyer vom KSCH wurde Sechster. Natürlich mussten sich alle Teilnehmer an die Hygiene- und Abstandsregeln an Land halten, doch Probleme gab es nicht.

Erst 2015 eingeführt segeln inzwischen weltweit fast 2000 RS Aero, auch in Deutschland wächst die Zahl rasant. Kein Wunder also, dass auch beim KSCH diese moderne Jolle immer mehr Segler begeistert. Am ersten Oktober-Wochenende richtet der Verein daher die Landesmeisterschaft der Aero aus.

