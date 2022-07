Jana Egger: Iserlohner Poledancerin qualifiziert sich für WM

Iserlohn. Iserlohnerin feiert zwei deutsche Meistertitel im Poledance und krönt die starke Bilanz des Teams von Caroline Lange

Es liegen zwei erfolgreiche Wochenenden hinter dem Team Pole Garage Hagen & Iserlohn. Bei der Deutschen Pole & Aerial Meisterschaft gab es zweimal Gold sowie je einmal Silber und Bronze. Trainerin Caroline Lange hatte ihre Schützlinge systematisch auf diese Poledance-Titelkämpfe vorbereitet.

Der erste Teil fand in Grimma statt, dort traten zwei Teammitglieder in der Kategorie Artistik Pole an. Die Iserlohnerin Irina Stirz sicherte sich den dritten Platz in der Amateur-Kategorie, und Lea Mathew wurde Neunte bei den Semi-Professionals. Der zweite Teil der Deutschen Meisterschaft wurde in Osnabrück ausgetragen, und hier waren fünf heimische Teilnehmerinnen in der Polesport-Kategorie am Start. Die jüngste Teilnehmerin aus dem Team, die elfjährige Clara Rex, gewann in ihrer Altersklasse die Silbermedaille. Sie zeigte eine ausgezeichnete Choreografie und meisterte ihren ersten Auftritt souverän. Zwei Pole-Garage-Trainerinnen traten zum ersten Mal in der Professional-Kategorie an. Anna-Maria Pasdziernik erreichte Rang vier und verfehlte das Podium nur knapp, während Charmaine Grau Fünfte wurde.

Qualifikation für die Weltmeisterschaft in Lausanne

In der höchsten Leistungsklasse, der Elite-Kategorie, waren zwei heimische Teilnehmerinnen am Start. Jana Egger, die gebürtige Iserlohnerin, sicherte sich gleich zweimal Gold. Sie wurde in der Polesport-Kategorie in ihrer Altersklasse (18 bis 29 Jahre) Deutsche Meisterin und sicherte sich somit das Ticket zur Weltmeisterschaft, die Ende Oktober in Lausanne (Schweiz) stattfindet. Das zweite WM-Ticket erkämpfte sie sich in der Ultra-Pole-Kategorie. Hierbei handelt es sich um ein Pole-Duell, in dem zwei Athletinnen abwechselnd gegeneinander antreten. Carmen Seinwill ging in der Klasse der Master 50+ Elite an den Start und holte sich ebenfalls den Meistertitel und damit die WM-Qualifikation. Trainerin Caroline Lange war mächtig stolz auf ihre Schützlinge und freut sich bereits auf die Vorbereitung für die WM.

Internationaler Verband will Polesport zu Olympia bringen

Die Deutsche Polesport-Meisterschaft findet seit 2014 jährlich statt und wird von der Organisation des deutschen Polesports nach den Regeln der International Pole Sports Federation (IPSF) ausgetragen. Der IPSF setzt sich dafür ein, dass der Polesport olympisch wird. Grundlage dafür bildet ein umfassendes und international standardisiertes Regelwerk. Die Athleten werden bei ihrem Auftritt in vier unterschiedlichen Bereichen bewertet, dabei darf die Choreografie nicht länger als vier Minuten dauern, und es müssen beide Stangen (satic und spinning) gleichmäßig genutzt werden. Die Bewertung findet durch ausgebildete nationale und internationale Juroren statt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn Hemer Letmathe