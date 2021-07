Jan Deitenbach aus Iserlohn fährt aufs Podium

Der Iserlohner Jan Deitenbach (Nummer 44) hält in dieser Szene Tim Szalai und Hampus Gustafson auf Distanz.

Iserlohn. Auf ein erfolgreiches Renn-Jubiläum blickt der Iserlohner Supermoto-Pilot Jan Deitenbach: Bei seinem 200. Start erreichte er den zweiten Platz.

Auf ein erfolgreiches Renn-Jubiläum blickt Supermoto-Pilot Jan Deitenbach: Bei seinem 200. Start in der höchsten Klasse (S1) der internationalen Deutschen Supermoto Meisterschaft (IDM) ist der Iserlohner auf den zweiten Platz gefahren. Beim Rennen auf dem legendären Schleizer Dreieck in Thüringen lief es für den Husqvarna-Fahrer am vergangenen Wochenende vor der Maximalzahl von 500 erlaubten Zuschauern nach Plan.

Schon beim Qualifying setzte Deitenbach die ersten Akzente, als er hinter dem Titelaspiranten Marc-Reiner Schmidt den zweiten Platz herausholte. „Marc-Reiner ist aktuell der Spitzenreiter in der Weltmeisterschaft und das Maß der Dinge“, erläutert Deitenbach, der den Topfahrer beim Start des ersten Rennens dann aber mit einem geschickten Manöver zunächst in die Verfolgerrolle verwies.

Beim Wechsel in den Geländeteil übernahm Schmidt dann aber wieder die Führung. Deitenbach hielt zunächst einen kleinen Vorsprung auf seine Verfolger, hatte dann aber Sturzpech und fiel auf den siebten Rang zurück. Der Iserlohner arbeitete sich in der Folgezeit auf den fünften Rang zurück und wäre mit etwas Glück fast noch aufs Podest gefahren – nur 0,8 Sekunden fehlten zum Bronzerang.

Im zweiten Rennen, Deitenbachs Jubiläumsfahrt, war der Iserlohner zunächst wieder an der Spitze des Feldes, ehe Favorit Schmidt wieder zu Beginn des Geländeteils vorbeizog. Mit einer konzentrierten Fahrleistung behauptete Deitenbach den zweiten Rang und bedankte sich nach dem Überqueren der Ziellinie für eine nette Geste seiner Supermoto-Kollegen: Die Fahrer hatten anlässlich des Jubiläums von Jan Deitenbach einen kleinen Sticker „JD-200“ auf ihren Maschinen.

In der Meisterschaftswertung bleibt Deitenbach auf dem zweiten Rang. Das nächste Rennwochenende der IDM findet am 31. Juli/1. August im französischen Mirecourt in den Vogesen statt.

