Jan Deitenbach startet so gut wie nie zuvor

Iserlohn. Der aus Iserlohn stammende SuperMoto-Profi wird Dritter im ersten Meisterschaftsrennen

SuperMoto-Rennfahrer Jan Deitenbach hat beim ersten Rennen um die Internationale Deutsche Meisterschaft 2021 (IDM) im hessischen Wittgenborn den bislang besten Saisonstart seiner Profilaufbahn hingelegt. Der Husqvarna-Pilot sicherte sich mit Rang drei im zweiten Lauf einen Podestplatz und gleichzeitig Rang zwei in der Meisterschaft. Dabei begann das Wochenende bei hochsommerlichen Temperaturen alles andere als verheißungsvoll. Bei den freien Trainingsfahrten stürzte Deitenbach ungewohnt heftig, aber dank seiner Schutzausrüstung blieb er unversehrt. Im entscheidenden Qualifying schuf er sich mit Rang drei eine hervorragende Ausgangsposition auf dem engen Kurs.

Beim Start zum ersten Rennen übernahm er umgehend die Führung, musste aber vor dem Geländeteil zwei Kontrahenten vorbeiziehen lassen. Deitenbach hielt bis zur Rennmitte Rang drei, dann schlüpfte der amtierende Deutsche Meister Simon Vilhelmsen (Dänemark) vorbei. „Ich bekam etwas dicke Arme, deswegen habe ich nicht dagegen gehalten. Ich wollte sichere Punkte mitnehmen“, so Deitenbach. Da die nächsten Fahrer schon deutlich zurück lagen, war Rang vier sicher.

Vor dem zweiten Durchgang mussten die Piloten bei der Hitze eine gefühlte Ewigkeit in der Startaufstellung warten, bis es losging. Nach einem Unfall im vorangegangenen Rennen waren die Rettungskräfte noch nicht wieder einsatzbereit. Dennoch gelang Deitenbach auch diesmal wieder der beste Start. Marc-Reiner Schmidt setzte sich dann von der unüblichen Pole-Position auf der Innenseite daneben und zog an der Spitze davon. Rang zwei ging erneut an Markus Class. Um Platz drei entwickelte sich diesmal ein enger Dreikampf zwischen Deitenbach, Vilhelmsen und dem Schweden Gustafson. Jetzt blieb der in Geseke lebende gebürtige Iserlohner aber fehlerfrei und sicherte sich vor den beiden Skandinaviern den Platz auf dem Podium. „So viele Punkte habe ich noch nie beim Saisonstart geholt, dazu habe ich beide Starts gewonnen und bin aufs Podium gefahren“, freute er sich.

Da Markus Class in der IDM als Gaststarter nicht eingeschrieben ist, liegt Jan Deitenbach hinter Schmidt auf Rang zwei in der ersten Tabelle. Runde zwei zur Internationalen Deutschen SuperMoto Meisterschaft startet bereits am kommenden Wochenende auf dem Schleizer Dreieck. Für den 31-Jährigen ist es ein Jubiläum: Er wird dort als dienstältester Pilot sein 200. Rennen zur IDM starten.

