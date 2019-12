Iserlohn. Der 31-jährige Kanadier kommt von den Schwenninger Wild Wings nach Iserlohn.

Jamie McQueen verstärkt den Sturm der Iserlohn Roosters

Die Iserlohn Roosters haben am Dienstagmorgen die durch den Abgang von Brett Findlay entstandene Lücke im Sturm geschlossen und Jamie McQueen von Ligakonkurrent Schwenninger Wild Wings verpflichtet. Den 31-jährigen Linksschützen, der seit 2014 in Deutschland spielt und auch bei den Eisbären Berlin regelmäßig traf, hatte Roosters-Manager Christian Hommel eigenen Angaben zufolge schon im Sommer auf dem Radar, doch eine Verpflichtung des Kanadiers scheiterte damals noch am Geld. Für die Wild Wings kam McQuenn in dieser Saison auf 17 DEL-Spiele, in denen er elf Tore erzielte und acht Beihilfen leistete. „Jamie hat einen harten Schuss, was er ja auch schon in den Spielen gegen uns bewiesen hat, und er ist stark im Powerplay“, sagt Hommel, der sich jetzt noch darum bemüht, eine Spielberechtigung für das heutige Heimspiel gegen die Kölner Haie zu erhalten. McQueen bereitete beim ersten Aufeinandertreffen am Seilersee, das Schwenningen mit 4:1 gewann, das Tor zum 1:1 vor, und als die Schwarzwälder auch das zweite Duell mit 4:1 für sich entschieden, überwand er Anthony Peters gleich zweimal. Hommel warnt dennoch vor zu hohen Erwartungen. „Ein Spieler alleine kann den Karren nicht aus dem Dreck ziehen.“ McQueen hat zunächst einen Vertrag bis Saisonende unterschrieben, welche Rückennummer er erhalten wird, ist zur Stunde noch offen.