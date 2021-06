Iserlohnerin Lena Kohbergs vor Herausforderung

Iserlohn. Mit der 19-jährigen Hockeyspielerin wagt wieder ein TuS-Eigengewächs den Sprung zu ETuF Essen.

Der Essener Turn- und Fechtklub, kurz ETuF, gehört zu den schillerndsten Vereinen der heimlichen Ruhrgebietshauptstadt. Das etwas Besondere wurde dem Verein praktisch ins Stammbuch geschrieben, schließlich soll Friedrich Alfred Krupp an der Gründung im Jahr 1884 entscheidend beteiligt gewesen sein. Sportliches Aushängeschild ist die Tennisabteilung, für die in den 1990er Jahren sogar Boris Becker im Einsatz war. Im Verein wird auch gerudert und Hockey gespielt.

Es sind vor allem die hockeyspielenden Damen, die immer wieder zum TuS Iserlohn herüber schielen. Vom Hemberg-Nordhang in den Essener Süden an den Baldeneysee wechseln die Spielerinnen fast schon regelmäßig, obwohl der ETuF durchweg in höheren Ligen unterwegs ist. Nina Becker ging diesen Weg, ebenso die mittlerweile als Trainerin nach Iserlohn zurückgekehrte Judith Pusch und Annika Witte. Sie fädelte den jüngsten Transfer ein, indem sie Lena Kohberg für den ETuF begeisterte. Mit der 19-Jährigen, die bevorzugt in der Verteidigung zum Einsatz kommt, stößt eine besondere Spielerin zum Zweitligisten.

Mit neun Jahren kam sie zum Hockey, kurz vor ihrem 13. Geburtstag sammelte sie erste Erfahrungen als Trainerin und mehrere Schiedsrichter-Lizenzen erwarb sie auch noch. Kurz gesagt: Innerhalb von zehn Jahren füllte sie mehr Aufgaben aus, als andere während ihrer gesamten Laufbahn. „Das hat damit zu tun, weil es beim TuS eine sehr gute Entwicklungsmöglichkeiten gibt. Und wenn man sich dazu noch engagiert, stehen einem alle Türen offen.“ Sie übernahm damals die Minis, die heute zwischen zehn und zwölf Jahre alt sind und immer noch von Lena Kohberg trainiert werden – trotz ihres Wechsels. „Es ist wunderschön, wenn man die Fortschritte der Kinder sieht, einige haben wirklich Potenzial.“

Sie selbst spielte mit den TuS-Frauen zuletzt in der fünftklassigen ersten Verbandsliga, bald wird sie sich Zweitligaspielerin nennen oder mit dem Etikett Hockey-Profi schmücken dürfen, zumindest theoretisch. Zu ihrem Status hat sie allerdings eine klare Meinung: „Das mit dem Profi ist lächerlich, wir verdienen mit unserem Sport kein Geld.“ Das ist nicht nur als Statement zu verstehen, sondern als Haltung.

Dazu muss gesagt werden dass ihr Wechsel nach Essen nach erfolgreichem Probetraining schon zum 1. April erfolgte. Die Saison war zum damaligen Zeitpunkt nur unter-, aber noch nicht abgebrochen. Und weil die Damen als Profis gelten, durfte normal trainiert werden, coronabedingte Einschränkungen gab es nicht. „Aber das wollten wir nicht, uns war die Vorbildfunktion wichtiger. Deswegen haben wir nur pärchenweise trainiert. Und nur mal angenommen, das erste Spiel nach meinem Wechsel wäre noch ausgetragen worden und es hätte einen Corona-Fall gegeben: Wie hätten wir unseren Arbeitgebern erklären sollen, dass wir alle in Quarantäne stecken?“

Erstmal kleinere Brötchen in der neuen Umgebung

Lena Kohberg, deren Schwester Julia bei den Young Roosters Eishockey spielt und die es auch schon zu Nationalmannschafts-Ehren im Nachwuchsbereich gebracht hat, hat im vergangenen Jahr am MGI ihr Abitur gemacht und befindet sich jetzt bei der evangelischen Stiftung Volmarstein im ersten Ausbildungsjahr zur Operationstechnischen Assistentin. Beruflich kann sie sich vorstellen, eines Tages noch ein Medizin-Studium aufzunehmen, aber das ist aktuell noch kein Tema. „Es kann so viel passieren, deswegen lasse ich mein Leben erstmal nur auf mich zukommen.“

Dann ist da noch ein gewisser sportlicher Anspruch. Doch die Iserlohnerin weiß, wie ihre Aktien stehen, zumal sie künftig drei Ligen höher als zuletzt in Iserlohn unterwegs sein wird. „Ich bin noch eine der schlechtesten, auch wenn ich gemerkt habe, dass ich mich in den vergangenen Monaten verbessert habe. Ich möchte jedenfalls nicht nur auf der Ersatzbank sitzen, sondern ein wichtiger Teil des Teams werden.“ Das befindet sich im Umbruch, viele Spielerinnen haben den ETuF verlassen – auch deswegen standen die Essener zum Zeitpunkt des Saisonabbruchs auf dem letzten Tabellenplatz der zweiten Bundesliga Nord. Der Nichtabstieg ist das große Ziel, aber was dazu erreicht werden muss, ist aufgrund der unklaren Zusammensetzung der Liga noch offen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn Hemer Letmathe