Iserlohner TS setzt weiter auf Trainer Taki Singh

Iserlohn. Die letzte Saison verlief schon reichlich ernüchternd. Beim Abbruch im März hatten die Fußballer der Iserlohner Turnerschaft gerade sieben Punkte gesammelt und standen in der Kreisliga A auf einem Abstiegsplatz. Mit neuem Personal sollte in der zu Monatsbeginn gestarteten Serie alles besser werden, doch nach vier Spielen ist Bilanz enttäuschend: Noch kein Punkt geholt, 22 Gegentore kassiert, Tabellenletzter.

Das 0:6 beim BSV Menden II war am Sonntag ein vorläufiger Tiefpunkt, und danach ging Trainer Taki Singh mit seiner Mannschaft hart ins Gericht. „Er war total frustriert, aber so muss er sich nicht in der Öffentlichkeit äußern. Aber es ist eben ein junger und sehr ehrgeiziger Trainer“ sagte ITS-Geschäftsführer Carsten Fürst. Er betont, dass man in der Vereinsführung die aktuelle Misere so nicht erwartet hatte, dass der Trainer aber keineswegs zur Disposition stehe. „Er bleibt unser Mann. Es geht darum, jetzt mit der Mannschaft zu arbeiten, damit sie endlich ein Erfolgserlebnis feiert.“

Fürst sieht ein Mentalitätsproblem, das es zu beheben gilt. Schließlich müsse es gelingen, die Leistung über 90 Minuten abzurufen. Die Verantwortlichen wollen sich das Engagement der Akteure sehr genau anschauen und dabei auch jene der zweiten Mannschaft (derzeit Neunter der Kreisliga B-West) im Auge behalten. Schließlich kann man sich auch für die „Erste“ aufdrängen. An externe Verpflichtungen ist nicht gedacht. Fürst: „Wir zahlen kein Geld, und für einige Spieler sind damit schon nicht mehr interessant.“