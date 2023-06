Iserlohner Thomas Eller läuft erneut zum Vize-Titel

Bei den Westfälischen Seniorenmeisterschaften in Reken belegt Thomas Eller vom LAZ Iserlohn zwei Mal Platz zwei.

Iserlohn. Bei den Westfälischen Seniorenmeisterschaften lief ein Starter des LAZ Iserlohn gleich doppelt auf das Siegertreppchen.

Gleich doppelten Grund zur Freude hatte Leichtathlet Thomas Eller. Bei den Westfälischen Seniorenmeisterschaften holte der LAZ-Starter in zwei Disziplinen den zweiten Platz.

Wie im vergangenen Jahr wurden die Titelkämpfe auf der modernen Wettkampfanlage im münsterländischen Reken ausgetragen. Bei wolkenlosem Himmel und 30 Grad war die Devise aller Wettkampfteilnehmer, bei den Pausen immer schattige Plätze aufzusuchen. Für das LAZ ging in der Altersklasse M50 Thomas Eller an den Start. Im Vorfeld der Meisterschaft entschied er sich für einen Doppelstart über 800 m und 400 m.

Im Rennen über 800 m konnte der Mittelstreckler das Anfangstempo mit einer Zielzeit von 2:40 Minuten nicht halten und finishte in zufriedenstellenden 2:46,19 min. Damit konnte Thomas Eller seinen Vizetitel vom vergangenen Jahr verteidigen. Nach etwas mehr als drei Stunden Pause stand der zweite Wettkampf des Tages über 400 m an. Diese Distanz war Premiere für den Senior des LAZ. Mit einer Endzeit von 68,21 Sekunden für die Stadionrunde war der Iserlohner sehr zufrieden und sicherte sich damit den zweiten Vizemeistertitel des Tages in der AK M50.

