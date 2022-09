Iserlohner SuperMoto-Ass Jan Deitenbach feiert Titel

Oschersleben/Iserlohn. Zwei zweite Plätze beim Finale in Oschersleben reichten dem Iserlohner SuperMoto-Piloten Jan Deitenbach zum Gewinn der Deutschen Meisterschaft.

Jan Deitenbach hat es geschafft! In einem packenden Finale sicherte sich der Husqvarna-Pilot den Titel des Internationalen Deutschen SuperMoto Meisters. Auf der schnellen Strecke in der Motorsportarena Oschersleben holte er sich mit zwei zweiten Plätzen den Tagessieg.

Die Voraussetzungen für dieses Finale konnten nicht aufregender sein. Der Pilot vom Team Bergos Ravenol Racing ging punktgleich mit seinem härtesten Kontrahenten Peter Bannholzer ins letzte Saisonrennen. Schon im Qualifying stellten die Titelaspiranten ihren Erfolgswillen unter Beweis, und am Ende sicherte sich Deitenbach mit nur 0,15 Sekunden Vorsprung seine erste Pole-Position der Saison.

Zwei zweite Plätze reichen Iserlohner zum Titelgewinn

Bei trockenen Bedingungen ging es ins erste Rennen. Deitenbach gewann den Start und zog als Spitzenreiter in die erste Runde. Bannholzer kollidierte mit einem anderen Fahrer und ging kurz zu Boden. An der Spitze bestimmte der Iserlohner zunächst das Tempo, merkte dann aber, das sein Kontrahent fehlte. So leistete er auch keine Gegenwehr, als er überholt wurde und brachte Rang zwei sicher ins Ziel. „Erneut auf dem Podium und deutlich vor Peter: Das war gut, aber ich war nicht zufrieden, weil ich keinen guten Rhythmus gefunden habe.“

Fans feierten den neuen Deutschen Meister nach der Zieldurchfahrt lautstark

Somit ging Deitenbach mit sechs Punkten Vorsprung auf Bannholzer in den entscheidenden letzten Lauf. Dort gewann er erneut den Start, diesmal vor Bannholzer. Beide setzten sich vom Rest des Feldes ab, und in Runde drei ließ Deitenbach seinen Konkurrenten in Führung gehen und reihte sich direkt dahinter ein. „Ich wollte kein Risiko eingehen, dass er mich angreifen kann. Deswegen hatte ich den Plan schon vor dem Rennen gemacht.“ Doch der Spitzenreiter reduzierte dann etwas das Tempo, so dass das vordere Feld wieder komplett zusammenrückte. Deitenbach ließ sich aber nicht nervös machen, ihm reichte Rang zwei zu seinem zweiten Titelgewinn nach 2019. Und der wurde unmittelbar nach der Zieldurchfahrt auch in seiner Fankurve lautstark gefeiert.

Zur Siegerehrung ging es dann mit goldenem Helm und Meistertrikot. „Ich bin überglücklich. Mein Team und meine Fans haben so einen Lärm gemacht, das habe ich sogar unter dem Helm gehört“, so der Iserlohner nach der Siegerehrung. „Ich muss natürlich zugeben, dass ich sehr nervös war. Aber ab dem Start war das weg, und ich habe einfach mein Ding gemacht.“

