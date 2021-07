Iserlohner Sommercup bietet Top-Tennis

Iserlohn. Der TC Iserlohn betritt in der Turnier-Organisation Neuland und präsentiert erstmals den Iserlohner Sommercup, der eine feste Einrichtung werden soll. Bei der aktuell laufenden Premiere kooperiert der Verein mit der Agentur TSF Aggertal, die landesweit hochklassige Tennisturniere ausrichtet. Beim mit DTB-Ranglistenspielern aus dem gesamten Bundesgebiet stark besetzten Turnier fallen heute die Entscheidungen bei den Damen und Herren: Ab 11 Uhr finden auf der Anlage am Seilerblick die Halbfinalspiele in den Herren- und Damenkonkurrenzen statt, für 15 Uhr sind die Finalspiele terminiert. Mit Robin Sanz ist am Freitagabend der Impulsgeber und Lokalmatador des gastgebenden TC Iserlohn im Viertelfinale ausgeschieden.

„Wir haben uns ganz bewusst für die Zusammenarbeit entschieden, weil unser Spitzenspieler Robin Sanz sehr gute Erfahrungen auf Turnieren mit diesem Veranstalter gemacht hat“, schildert TCI-Schatzmeister Ralf Maxwitat. Sanz, der mit der Zweitliga-Mannschaft des TCI am Sonntag, 11. Juli, in Oldenburg in die Meisterschaftssaison startet, rangiert in der DTB-Rangliste in den Top 150 und war damit der leistungsstärkste Spieler im Feld.

Im Achtelfinale gewann Sanz das Kreisderby gegen den Lüdenscheider Dennis Dutiné mit 7:5, 6:4. Im Viertelfinale unterlag der Iserlohner Top-Spieler gegen Mika Berghaus (Rochusclub Düsseldorf) mit 0:6, 4:6. Nun gilt Berghaus natürlich als Topfavorit auf den ersten Titel in der Herren-Konkurrenz des Sommercups. Bei den Damen führt Paula Rumpf (TC Union Münster) als Nummer 85 der DTB-Damenrangliste das Teilnehmerinnenfeld an.

Als Oberschiedsrichter des Turniers, an dem insgesamt über alle Klassen verteilt 130 Tennisspielerinnen teilnehmen, fungiert DTB-Lizenzcoach Karl Dupré. Auch am Sonntag geht es in den Altersklassen 30 bis 75 mit attraktivem Tennis weiter. Besucher sind auf der Anlage unter Einhaltung der Corona-Auflagen willkommen, der TCI nutzt zur Erfassung der Zuschauerinnen die App „Luca“.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn Hemer Letmathe