Iserlohner Sergio Pereira spricht DFB-Elf Mut zu

Iserlohn. Der gebürtige Portugiese und Rollhockey-Stratege äußert sich über das EM-Duell.

Die ganz große Überraschung ist es nicht, dass die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft im Duell mit Titelverteidiger Portugal am Samstag (Anstoß 18 Uhr) schon unter Zugzwang steht. Während die DFB-Elf ein zumindest vom Ergebnis her schmeichelhaftes 0:1 gegen Frankreich verkraften musste, startete Portugal mit einem 3:0 über Ungarn ins Turnier – natürlich zur Freude der im heimischen Raum lebenden Portugiesen.

Sergio Pereira ist zunächst nur einer von ihnen, aber er bringt sportliche internationale Erfahrung mit. Als Spielertrainer des langjährigen Rollhockey-Bundesligisten ERG Iserlohn, dem er auch nach dem freiwilligen Rückzug in die Regionalliga treu geblieben ist, kam der inzwischen 33-Jährige auch zu Nationalmannschaftsehren, dabei trug er übrigens das deutsche Trikot.

Was die Fußballer bislang zustande gebracht haben, konnte er aus Zeitgründen noch nicht in der gewünschten Intensität verfolgen. Aber an dieser Stelle kommt sein Erfahrungsschatz zur Geltung. Pereira weiß, dass eine Auftaktniederlage bei einem Turnier nicht zwingend das Ende aller Tage ist. Zwischen 2013, dem Jahr in dem er vom damaligen Bundestrainer Mike Neubauer angesprochen wurde und zu seiner portugiesischen Staatsbürgerschaft auch die deutsche erhielt, und 2016 nahm er an je zwei Welt- und Europameisterschaften teil. „Es kommt auf das Team an. Auch ein verlorenes Spiel kann einer Mannschaft noch einen Schub geben. Aber wenn sie nicht intakt ist, kann dadurch auch eine Art Verfall eingeleitet werden.“ Dass Letzteres der deutschen Mannschaft widerfährt, kann er sich kaum vorstellen. „Es gibt so viele Fachleute, die sich um die Spieler kümmern, die ja zum Teil auch sehr erfahren sind.“

Sergio Pereira hat noch einen guten Draht in die alte Heimat, die er im Jahr 2007 im Alter von 19 Jahren verlassen hat. Er bekommt mit, wie dort die Stimmung mit Blick auf das Duell ist. „Die Leute, mit denen ich gesprochen habe, sind davon überzeugt, dass es schon mit einem Erfolg klappen wird. Ich denke, dass es ein Unentschieden geben wird. Deutschland wird sich zusammenreißen, und Portugal will sich gegenüber dem Ungarn-Spiel steigern.“ Bis jetzt war immer nur von der einen oder der anderen Mannschaft die Rede, aber natürlich stehen auch Spieler als Individualisten im Mittelpunkt, allen voran gilt das für Cristiano Ronaldo. Zum polarisierenden Superstar hat natürlich auch Pereira eine Meinung – und nicht die schlechteste: „Ich habe ihn auch lange Zeit für arrogant gehalten. Aber irgendwann habe ich mal eine Dokumentation über ihn gesehen, in der es darum ging, was er so treibt. Dadurch habe ich erfahren, wie vielen Menschen er schon geholfen hat. Das ist eine Seite, die im Ausland nicht so bekannt ist.“

Kein Ronaldo, aber die besseren Ergebnisse

Auf deutscher Seite gibt es keine Typen wie den inzwischen 36-Jährigen, was sich bislang aber nie als Nachteil herausgestellt hat. Seit Ronaldo bei der EM 2004 im eigenen Land die große Fußballbühne betreten und für sich vereinnahmt hat, kreuzten sich mit dem DFB-Team dreimal die Wege, jedes Mal hatte die DFB-Elf das bessere Ende für sich. 2006 gab es bei der WM den 3:1-Sieg im Spiel um Platz drei, zwei Jahre später kam das 3:2 im EM-Viertelfinale zustande, und 2014 bestieg Deutschland durch das 4:0 gleich zu Beginn der Weltmeisterschaft jene Wolke, auf der das Team bis zum Titelgewinn schwebte.

Am Samstagabend werden Sergio Pereira keine Termine dazwischen kommen und das Fußballereignis stören. Verfolgen wird er es mit seiner Frau und den beiden gemeinsamen Kindern im heimischen Wohnzimmer. Seinen Tipp hat er schon verraten, aber noch nicht, wem er die Daumen drückt. Eine klare Aussage vermeidet er, aber Zweifel an einer Tatsache lässt er auch nicht aufkommen: „Wenn ein so kleines Land Erfolge feiert, dann freut man sich doch.“

