Iserlohner Kaderplanung nur per Video

Wenn die Zeiten normal wären, dann hätte am zurückliegenden Wochenende der Besuch eines Play-off-Viertelfinalspiels in der DEL oder DEL2 auf seinem Fahrplan gestanden. Christian Hommel, der Roosters-Manager, hatte für die Zeit nach dem Saisonende der Iserlohner einen ziemlich eng getakteten Terminkalender, um seine Personalplanungen voranzutreiben.

Neben den Besuchen der nationalen Wettbewerbe standen Scouting-Touren nach Nordamerika, nach Österreich, Tschechien und in die Slowakei auf dem Programm. Aber in Corona-Zeiten ruht praktisch weltweit der Eishockeybetrieb, in vielen Ländern ist wie in Deutschland die Saison für beendet erklärt worden, und ob und wann es in Nordamerika weitergeht, vermag niemand zu sagen. Schwierige Zeiten also für einen Kaderplaner, für den Spielerverpflichtungen ohne Liveeindrücke Neuland sind.

Liveeindrücke sind für das Gesamtbild unerlässlich

„Natürlich schaue ich jetzt ohne Ende Videos, und man kann sich auch ein ganz gutes Bild von einem Spieler machen“, sagt Christian Hommel - und ergänzt. „Doch Live ist etwas ganz anders. Ich muss sehen, wie sich der Spieler auf der Bank verhält, ob er meckert. Die Körpersprache ist wichtig, und wenn die Kamera das alles nicht einfängt, fehlen mir Informationen, die ich für mein Gesamtbild brauche.“ Der Manager hat allerdings schon früh in der letzten Saison begonnen, für die kommende zu planen. Bei diversen Scoutingtouren ist eine lange Leiste mit interessanten Spielern entstanden. Und die füllt sich praktisch von Woche zu Woche weiter. „Es kommen immer wieder neue Spieler hinzu, die wir vor ein paar Monaten noch nicht auf dem Schirm hatten, und die Agenten liefern natürlich auch weiterhin Listen mit Kandidaten.“

An denen mangelt es dem Manager nicht, aber er ist sich der Schwere seiner Aufgabe bewusst. Nach der von der Offensivschwäche geprägten letzten Serie muss er torgefährlichere Stürmer finden, und wer einen Volltreffer landen will, braucht lückenlose Informationen und muss Unwägbarkeiten minimieren. Und das ist in diesen Zeiten überaus schwierig. Hommel: „Ich hatte eigentlich gedacht, dass ich in diesem Sommer ruhig planen kann, aber jetzt wird es ein Drahtseilakt.“

Dass es nach der Verpflichtung von Taro Jentzsch bald weitere Vertragsabschlüsse geben wird, hält er für unwahrscheinlich. Schließlich kann kein Budget für die kommende Saison erstellt werden, feste Zusagen sind derzeit kaum möglich, und dementsprechend bleibt es bei Spielern, die man gern verpflichten möchte, bei intensiver Kontaktpflege und Absichtserklärungen.

Im Fokus hat der Manager noch ein oder zwei deutsche Spieler, aber der Markt ist für die Roosters derzeit leer. „Jetzt muss man einfach abwarten, wie sich die Preise entwickeln“, sagt Hommel. Bei den Importspielern ist er derzeit ganz entspannt, schließlich könne man nicht abschätzen, was auf dem nordamerikanischen Markt passiert. „Heute weiß niemand, wann wir die Spieler überhaupt bekommen und ob wir mit ihnen ab August planen können.“

Es sind viele offene Fragen, die Hommels Arbeit in diesen Wochen begleiten. Er wird weiter Videos en masse sichten und will gut präpariert sein, wenn sich die Lage normalisiert und Klarheit über das Budget besteht. Seine Zuversicht hat er nicht verloren. „Ich bin positiv eingestellt und sicher, dass wir es hinbekommen werden.“