Iserlohner Gymnasiasten engagieren sich beim Hallenmasters

Iserlohn Bei der achten Auflage des Iserlohner U15-Hallenmasters feierte die Kooperation mit dem Märkischen Gymnasium eine erfolgreiche Premiere.

Das U15-Hallenmasters des SSV Kalthof wurde auch bei seiner achten Auflage am vergangenen Wochenende von allen Seiten nicht nur für seinen sportlichen Stellenwert, der erneut Jugendfußball auf höchstem Niveau bot, gelobt, sondern vor allem einmal mehr für seine herausragende Organisation gelobt. „Deshalb gilt mein besonderer Dank nochmals an das rund 50-köpfige Helfer- und Organisationsteam, ohne die ein solches Event einfach nicht zu stemmen wäre“, so Tobias Wolfsheimer, bei dem auch in diesem Jahr die organisatorischen Fäden zusammenliefen.

Erstmalig Unterstützung durch MGI-Schüler

Erstmals erhielt er dabei Unterstützung von Schülern des Märkischen Gymnasiums. „Da unser bereits langjähriger Kooperationspartner, die University of Europe for Applied Sciences, dieses Mal nicht ganz so viele Studenten zur Verfügung stellen konnte wie in den Vorjahren, haben wir nach einer Alternative gesucht.“ Und die wurde auch schnell mit dem benachbarten Märkischen Gymnasium gefunden. „Ich habe mich gefragt, warum sollen sich interessierte Jugendliche oder junge Erwachsene erst im Studium bei uns engagieren dürfen und nicht schon früher“, berichtet Tobias Wolfsheimer über die ersten Gedankenspiele. „Ich kannte ja aus meinem persönlichen Umfeld und dem SSV Kalthof schon einige Jungs, die am MGI zur Schule gehen. Und da ich auch mit dem dortigen Sportlehrer Lars Kaczmarek befreundet bin, wurde die Idee schnell konkret und stieß spontan auf Gegenliebe.“

„Das ist doch eine tolle Idee“, findet Lars Kaczmarek. „Die Schule kann doch auch in anderen Bereichen wie der Organisation von Schulfesten oder ähnlichen Veranstaltungen von Schülern und Schülerinnen, die sich in ihrer Freizeit für ein Event wie das Hallenmasters freiwillig engagieren, nur profitieren.“ Und für die Schüler gebe es eine Praktikumsbescheinigung, die bei späteren Bewerbungen oder dem Studium sicherlich den einen oder anderen Pluspunkt bringen könne.

So unterstützten bei der Premiere der neuen Partnerschaft am vergangenen Wochenende mit Timo Hermes (Klasser 9c), Konrad Fritsch (7a), Charlotte Wolfsheimer (8a), Luis Schuster und Leonard Fritsch (beide 10a) fünf MGI-Schüler das Hallenmasters rund 25 bis 30 Stunden. Hinzu kamen der an die Gesamtschule Seilersee gewechselte Tom Schönenberg und Luca Hermes (inzwischen Azubi bei der Firma Dornbracht).

Luis Schuster und Leonard Fritsch bereits ein eingespieltes Team an der Parkplatzschranke

Luis Schuster und Leonard Fritsch sind dabei schon „alte Hasen“. „Wir waren bereits auch ohne Schulkooperation im vergangenen Jahr dabei und sind deshalb bereits ein eingespieltes Team“, berichtet Luis. Die beiden 16-Jährigen kontrollierten souverän den Einlass zum VIP-Parkplatz direkt neben der Matthias-Grothe-Halle und standen Zuschauern, teilnehmenden Teams und Club-Offiziellen dabei auch für allgemeine Informationen zur Verfügung, nachdem sie am Donnerstag bereits beim Aufbau geholfen hatten. „Wir haben den Parkplatz im Griff gehabt“, sagt Leonard Fritsch mit einem Schmunzeln. „Das ist unser Ding und da wollten wir auch nicht abgelöst werden, obwohl wir zu 90 Prozent draußen tätig waren.“ Aber natürlich gab es auch für sie die verdienten Pausen, wo in der Halle Fußball geschaut werden konnte. Und dabei kam es zu einem Moment, der in Erinnerung bleiben wird. „Für mich war es ein echtes Highlight, als meine Vereinskameraden des SSV Kalthof ein Tor gegen Hannover 96 gelang“, berichtet Luis Schuster.

Blick hinter die Kulissen eines großen Sport-Events

Die drei jüngeren Helfer Konrad, Charlotte und Timo waren dagegen meistens in der Halle eingesetzt, wo sie die ehemalige UE-Studentin und jetzige St. Pauli-Mitarbeiterin Lara Weber als kompetente Ansprechpartnerin hatten. „Wir waren meistens im VIP-Raum tätig, wo wir uns möglichst eigenständig um den Getränkenachschub gekümmert haben oder zur Stelle waren, wenn die Gäste besondere Wünsche hatten“, erzählt Charlotte Wolfsheimer, die als einzige des Teams ansonsten nicht selbst Fußball, sondern Hockey spielt. „Neben den Tätigkeiten im VIP-Raum haben wir uns zum Beispiel auch um die Lunchpakete für die Mannschaften gekümmert“, berichtet Timo Hermes. Das sei besonders toll gewesen, weil man dabei nicht nur hinter die Kulissen dieses großen Sportevents schauen konnte, sondern auch im direkten Kontakt mit den Mannschaften gestanden habe. Und Konrad Fritsch ergänzt: „Für uns beide war das Halbfinale zwischen dem VfL Wolfsburg und dem Hamburger SV, das erst im Neunmeterschießen entschieden wurde und das wir direkt an der Bande erlebt haben, ein echter Höhepunkt, den wir so schnell nicht vergessen werden.“

Aus genau diesen Gründen steht für die Fünf auch bereits fest: „Es hat so viel Spaß gemacht, dass wir alle im nächsten Jahr, falls wir gefragt werden, auf alle Fälle wieder mit dabei sein werden.“

