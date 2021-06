Iserlohner entdecken Missverständnisse in „Sportparagraf 14“

Iserlohn. Laut Corona-Schutzverordnung gelten in Inzidenzstufe 2 strengere Regeln als in der momentanen Stufe 3.

Die aktuelle Corona-Schutzverordnung ist seit vergangenem Freitag in Kraft und sorgt seitdem für reichlich Verwirrung – zumindest bei Sportlern. Die haben sich nämlich den für sie maßgeblichen Paragraf 14 ganz genau angesehen und dabei einige Ungenauigkeiten festgestellt. Sebastian Pahlke, Geschäftsführer des Kreissportbundes Märkischer Kreis, bestätigt: „Seit die Verordnung am Donnerstag veröffentlicht wurde, steht bei uns das Telefon nicht mehr still.“

Darum geht es: In Inzidenzstufe 3, in der sich der Kreis am Dienstag befand, weil der Inzidenzwert zwischen 50 und 100 lag, dürfen bis zu 25 junge Menschen bis zum Alter von einschließlich 18 Jahren unter freiem Himmel miteinander Kontaktsport treiben, „zuzüglich bis zu zwei Ausbildungs- oder Aufsichtspersonen“. Ein negatives Testergebnis wird nicht benötigt. Das ergibt sich aus dem Inhalt des „Sportparagrafen“ und den Ausnahmen zu Mindestabstand und Kontaktbeschränkungen, die unter Paragraf 4 festgehalten sind.

Entwickelt sich die Pandemielage aber derart günstig, dass sich die Sieben-Tage-Inzidenz in einem Bereich zwischen 35 und 50 einpendelt und der Kreis dadurch in Inzidenzstufe 2 rutscht, sieht die „Lockerung so aus: „Kontaktsport mit bis zu 25 Personen, negativem Testnachweis und sichergestellter einfacher Rückverfolgbarkeit“ ist zulässig. In der Redaktion meldete sich Roland Gröschel, zweiter Vorsitzender der TuS Iserlohn Kangaroos. „In Stufe drei darf die Jugend ohne negativen Test Kontaktsport betreiben, aber in Stufe zwei, in der die Lockerungen doch ausgeweitet werden, ist ein Test auf einmal notwendig?“

Darüber sei Gröschel völlig zurecht gestolpert, sagte Sebastian Pahlke, der sich wegen der Anfragenflut längst beim Landessportbund kundig machte und von dort die Entwarnung mitgeteilt bekam. „Kinder und Jugendliche benötigen für Kontaktsport Gruppen definitiv kein negatives Testergebnis.“ Aber Erwachsene müssen es nachweisen. Doch wie alt es sein darf, verschweigt die Schutzverordnung. Sowohl der KSB, als auch das Sportbüro der Stadt Iserlohn beruhigten: Das negative Testergebnis ist 48 Stunden gültig. An einer anderen Stelle ist es dagegen wichtig, ganz genau zu lesen. Knackpunkt: Die in Aussicht gestellte Befreiung von der Testpflicht bei einem Landes-Inzidenzwert von unter 35. Auf die Tests kann erst verzichtet werden, wenn sowohl der durchschnittliche Wert des Landes, als auch der des Kreises unter 35 sinken.

Sebastian Pahlke kann die Aufregung verstehen, er sagt aber auch: „Die Verfasser der Corona-Schutzverordnung sind nicht in allen Bereich thematisch zuhause. Deswegen versucht ja der LSB durch grafische Darstellungen das ganze zu vereinfachen sowie Lücken und Tücken zu beseitigen.“ Ebenso äußert er sich zur Stimmung in der Sportlandschaft. „Es gibt Menschen, die früh über jede Lockerung sind, anderen geht der Prozess nicht schnell genug.“ Roland Gröschel ist jedenfalls froh, dass die Nachwuchs-Basketballer zumindest draußen in einer größeren Gruppe trainieren dürfen. Aber die Aufregung über die Schutzverordnung klingt nur allmählich ab: „Sie ist in Teilen lausig formuliert, wer soll da noch durchblicken?“

