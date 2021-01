Iserlohner Darter sind für den Neustart gerüstet

Iserlohn Im Lockdown hat die Abteilung des TuS an der Aufwertung der Anlagen im Klubheim „TuS ImPuls“ gearbeitet

Mit den eigenen sportlichen Aktivitäten war es in den letzten Monaten zwangsläufig nicht allzu weit her, aber Dart blieb am Hemberg-Nordhang durchaus ein Thema. Am Bildschirm konnte schließlich die Weltmeisterschaft intensiv verfolgt werden, und die Mitglieder der TuS-Abteilung um Heiko Förster sehnten das Ende des Lockdowns danach umso mehr herbei.

„So eine WM ist heute ein großes TV-Ereignis mit einem Millionenpublikum. Vor 15 Jahren war man froh, wenn 70.000 oder 80.000 Leute zugeschaut haben“, erinnert sich der Abteilungschef. Und in normalen Jahren hätte er nach einem solchen Event gewiss etliche Dart-Neulinge beim TuS begrüßen können.

Förster betreibt das Klubheim „TuS Impuls“, in dem in der coronabedingten Zwangspause kräftig Hand angelegt wurde. Eine grün gestrichene Wand, an der die Dartscheiben angebracht waren, traf nicht jedermanns Geschmack. Jetzt gibt es eine Holzvertäfelung, und für die Scheiben wurde ein neues Lichtsystem angeschafft. Es verhindert, dass Schatten geworfen werden und sorgt für optimale Bedingungen. Wenn wieder gespielt werden kann. Mit viel Eigenleistung hat die Dartabteilung ihr Domizil aufgehübscht, doch die rund 2500 Euro wären ein arg dicker Brocken gewesen in einem Jahr der ausbleibenden Einnahmen. Fast 40 Heimspiele haben seit Beginn der Pandemie nicht stattfinden können, und vom Verzehr an diesen Tagen lebt die Abteilung. Deshalb war die Hilfestellung der Sparkasse Iserlohn in Gestalt einer 1200-Euro-Spende für die Modernisierung der Einrichtung von zentraler Bedeutung.

Diese möchten die rund 50 aktiven Mitglieder des TuS zu gern wieder intensiv nutzen. Vor dem Lockdown vermeldeten sie in den diversen Spielklassen schließlich ausnahmslos respektable Erfolge. Im Steeldart, wo die 46er mit ihrem Kooperationspartner DC Iserlohn unter dessen Namen an den Start gehen, sind von der laufenden Saison erst vier Spieltage absolviert worden, und die erste Mannschaft belegt in der 1. Liga NRW ebenso einen Mittelplatz wie die Zweitvertretung in der Bezirksliga Südwestfalen.

Ein Abonnement auf Spitzenplätze besitzen hingegen die vier Iserlohner E-Dartmannschaften. In der Bezirksliga Sauerland ist die ganz klassisch unter TuS Iserlohn firmierende erste Mannschaft als amtierender Meister wieder Tabellenführer, gleiches gilt für die Zweitvertretung namens „TuS Glückstreffer“ in der A-Liga. Und die beiden B-Ligavertretungen „TuS Waldstadt“ und „TuS Tussis“ (einige Frauen gehören schließlich auch zur heimischen Dartgemeinde) rangieren auf Platz eins und zwei. Insgesamt vier Automaten hat man am Hemberg im Laufe der Zeit angeschafft, jedes Exemplar kostet 2500 Euro, es musste also lange gespart werden.

Aber mit der nun optimierten Ausstattung gibt es am Nordhang eine für Dart-Verhältnisse optimale Sportstätte. Schließlich kann neben dem Klubraum zusätzlich der Multifunktionsraum genutzt werden, so dass auch größere Veranstaltungen problemlos zu organisieren sind.

Der Hemberg ist aber in erster Linie die Heimat der Fußballer des FC Iserlohn, doch mit denen gibt es nach den Worten von Heiko Förster ein sehr gutes Einvernehmen. „An unseren Trainingsabenden mittwochs und freitags kommen wir uns kaum ins Gehege, und weil wir unsere Heimspiele samstags um 20 Uhr austragen, kann es keine Überschneidungen geben“, betont der Abteilungsleiter.

Aber er sehnt natürlich den Normalbetrieb der Fußballer herbei, der ihm auch wieder Umsatz im „Impuls“ bescheren würde, und er hofft auf eine baldige Saisonfortsetzung im Steel- wie im E-Dart. Im Dezember war der TuS eigentlich als Ausrichter der Vierer-Landesmeisterschaft vorgesehen, die zwangsläufig ausfallen musste. „Aber die wird irgendwann nachgeholt, und wenn wir dann15, 16 Mannschaften bei uns begrüßen können, wird man sehen, welch hervorragende Bedingungen wir für diese Sportart hier vor Ort haben“, sagt Heiko Förster nicht ohne Stolz.