Iserlohn Titans voller Zuversicht vor der Premiere

Iserlohn. Der Landesligastart am Hemberg-Südhang gegen Rheine soll eine erfolgreiche Meisterschaftsserie einläuten.

Der Blick in die Vergangenheit fördert Mannschaftsrückzug und Saisonabsage zu Tage, die beiden letzten Jahre haben die Iserlohn Titans somit arg zurückgeworfen. Wenn sich das American-Football-Team vom Hemberg-Südhang an diesem Samstag um 16 Uhr zur Premiere der Landesliga-Saison 21/22 zurückmeldet, dann ist von Tristesse jedoch keine Spur.

Seit Mike Brown als Chefcoach Regie führt, ist systematische Aufbauarbeit geleistet worden, die für große Zuversicht sorgt. „Unser Kader ist quantitativ und qualitativ deutlich besser, und wir wollen nach oben“, stellt Titans-Chef Christian Martello klar. In zehn Jahren möchte man in Iserlohn um Bundesligapunkte spielen, und ein erster Schritt soll der Aufstieg in der mit dem Heimspiel gegen die Rheine Raptors beginnenden Landesligaserie sein. Die kontinuierliche Aufwärtsentwicklung in der Vorbereitung und der gelungene Test in Lippstadt haben den Optimismus geschürt, und dass der Kader aktuell rund 60 Spieler umfasst, sollte eine gute Basis sein.

„30 bis 35 Leute dürften wir bei jedem Spiel zur Verfügung haben, ein Engpass ist somit nicht zu befürchten“, sagt Martello. Er selbst kann allerdings nicht mitwirken, eine Schulterverletzung zwingt ihn in die Zuschauerrolle. „Aber ich werde in der Team-Zone stehen und die Jungs nach Kräften unterstützen.“

Mit dabei sein werden gegen Rheine drei irische Gastspieler, auf deren Debüt die Titans-Verantwortlichen besonders gespannt sind. Martello ist sicher, dass auch alle anderen Akteure motiviert und gut vorbereitet sind, wenngleich er bei einigen die Nervosität vor dem ersten Pflichtspiel nach der langen Pause spürt. Auftaktgegner Rheine Raptors hält er für schlagbar, und wer von den übrigen Kontrahenten (Herne Black Barons und Minden Wolves) wie einzuschätzen ist, lässt sich nur schwer beurteilen.

„Es haben sich Mannschaften ganz aufgelöst oder sie haben Spieler verloren. Man muss die ersten Spiele abwarten, ehe sich das Niveau bewerten lässt“, meint Christian Martello. Aber für ihn gilt ohnehin die Prämisse, zunächst nur auf die eigene Leistung zu schauen. Ist die so gut wie erhofft, dürfte das Können der Konkurrenz keine zentrale Rolle spielen.

Die weiteren Termine: 5.9.: Herne (A); 11.9.: Minden (A); 26.9.: Rheine (A); 3.10.: Herne (H); 16.10.: Minden (H).

