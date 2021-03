Iserlohn Roosters: Zwei gehen, der zweite Whitney kommt

Brody Sutter verlässt Iserlohn seiner jungen Familie zuliebe, und auch Mike Hoeffel geht.

Iserlohn. In den Kader der Iserlohn Roosters ist am Montag noch einmal richtig Bewegung gekommen. Mit Mike Hoeffel und Brody Sutter verlassen zwei Stürmer den DEL-Klub, gleichzeitig kommt Steve Whitney, der Bruder des aktuellen Topscorers Joe Whitney, an den Seilersee. In ihrer Pressemitteilung nehmen die Roosters zu allen drei Personalien ausführlich Stellung.

So verlässt Sutter, der angesichts von acht Scorerpunkte in 17 Spielen alles andere als enttäuschte, Iserlohn wegen der bevorstehenden Geburt seines Kindes – aber erst Ende dieses Monats. Wahrscheinlich wird er am 26. März beim Heimspiel gegen Augsburg letztmals zum Kader gehören, heißt es auf Nachfrage. Christian Hommel, Sportlicher Leiter und seit einer Woche auch Co-Trainer der Roosters, erklärt: „Wir wussten, dass diese Situation kommen wird und haben das in unseren Planungen für die Saison berücksichtigt. Wir haben die Lage ständig beobachtet, weil wir Brody natürlich gerne so lange wie möglich bei uns haben wollten. Aber speziell in den Zeiten einer globalen Pandemie gibt es Dinge, die ganz klar Vorrang haben. Wir wünschen der jungen Familie alles Gute und bleiben natürlich in Kontakt.“

Dass Mike Hoeffel nicht mehr dabei ist, hat weitaus unerfreulichere Gründe. Im Frühjahr 2020 setzte ihn eine Hüftoperation außer Gefecht, dann folgte während des Aufbautrainings ein weiterer Rückschlag. Eine Rückkehr aufs Es in dieser Saison gilt als ausgeschlossen. „Wir haben uns gemeinsam dazu entschieden, dass wir seinen Vertrag auflösen und Mike in seine Heimat zurückkehren wird. Er ist ein toller Charakter und wir wünschen ihm alles Gute, insbesondere natürlich gesundheitlich“, sagte Hommel.

Und schließlich Steven, genannt Steve Whitney: Er flutschte quasi noch durch den letzten Spalt des Transferfensters, das an diesem Montagabend um 23.59 Uhr schließt, und trifft in Iserlohn auf seinen älteren Bruder Joe. Hommel bezog auch dazu Stellung: „Steven ist ähnlich wie sein Bruder ein sehr gut ausgebildeter Stürmer, der gradlinig spielt und auch dorthin geht, wo es mal wehtut. Er ist seit längerer Zeit auf unserem Radar und als sich nun die Gelegenheit ergeben hat, ihn zu den Roosters zu holen, waren die Kommunikationswege natürlich etwas kürzer als normal.“

Whitney kommt vom AHL-Klub Hearshey Bears, er wird im Laufe deser Woche am Seilersee erwartet und wahrscheinlich am übernächsten Mittwoch gegen Krefeld sein DEL-Debüt feiern. Und nicht nur desem Spiel fiebert er entgegen: „Ich freue mich natürlich darauf, nach so langer Zeit wieder mit meinem Bruder zusammenspielen zu können. Er hat mir sehr viel Gutes über die Roosters berichtet und ich freue mich sehr über die Möglichkeit, kurzfristig nach Iserlohn zu wechseln. Es war eine sehr einfache Entscheidung, Teil dieses Teams zu werden und bei dem großen Ziel, die Playoffs zu erreichen auf jede mir mögliche Art und Weise mitzuhelfen.“