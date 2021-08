Iserlohn Roosters verspüren große Vorfreude

Foto: Michael May

Iserlohn. Die ersten Trainingseinheiten auf heimischem Eis liegen bereits hinter den Roosters.

Die Saisonvorbereitung der Iserlohn Roosters hat mit Beginn dieser Woche entscheidend Fahrt aufgenommen. Am Montag absolvierten die Spieler nach wochenlanger individueller Schinderei ihre erste offizielle gemeinsame Trainingseinheit auf dem Eis, und schon einen Tag später entstanden die Fotos für die Saison 2021/22. Gleich danach wurde wieder trainiert – erst auf dem Eis und anschließend im Kraftraum.

Erstmals ist Brad Tapper als Headcoach hauptverantwortlich dafür, dass die Mannschaft zum Saisonstart körperlich fit ist und seine Spielidee verinnerlicht hat. Die Verantwortung, die Tapper trägt, ist groß, doch davon lässt sich der 43-jährige Kanadier nicht einschüchtern. „Es fühlt sich alles gut an. Die Vorbereitung ist auch vielversprechend angelaufen. Die Jungs sind lernwillig, haben in den ersten beiden Einheiten Gas gegeben und eine hohe Intensität an den Tag gelegt.

Guter Fitnesszustand nach individueller Vorbereitung

Tapper zufolge gab es zwar mit Blick auf den Fitnesszustand Unterschiede innerhalb des Teams, aber das wurde im Trainerstab auch so erwartet. „Während des Sommers haben alle gut gearbeitet.“ Große Freude hatte Tapper nicht nur an seiner eigenen Mannschaft. Er registrierte natürlich den Einzug der kanadischen Fußballerinnen ins Olympia-Finale. Vor allem der Umstand, dass der Endspiel-Einzug durch einen 1:0-Erfolg über das favorisierte US-Team gelang, beeindruckte ihn. „Wir sind alle stolz darauf, was das Team geleistet hat.“

Vielleicht kann er das in einem Dreivierteljahr auch von seiner Mannschaft behaupten. Hoch eingeschätzt wird sie jedenfalls, das bekommen auch die Spieler mit, und zumindest Vorjahreskapitän Torsten Ankert widerspricht auch nicht. „Auf dem Papier sieht es wirklich sehr gut aus, dasselbe gilt für die ersten zwei Tage auf dem Eis. Die einzelnen Spieler, die wir hinzubekommen haben, sind auf jeden Fall Verstärkungen.“ Nur den Vergleich mit der vergangenen Saison möchte er nicht ziehen. „Das ist schwierig, weil es damals abrupt losging. Wir mussten in sehr kurzer Zeit viel mehr hinbekommen.“ Ankerts Optimismus liegt eher in seiner Erfahrung begründet. „Ich habe ja schon einige Vorbereitungen mitgemacht, deswegen weiß ich, dass unser Team wirklich gut aussieht.“

Dazu zählt zum derzeitigen Zeitpunkt auch Brent Aubin, dessen Verbleib am Seilersee davon abhängt, ob der 35-jährige Stürmer den Einbürgerungstest besteht. Den dritten und letzten Anlauf hat er inzwischen unternommen, doch zum Ergebnis gab es vom Klub keinen Kommentar. Muss er noch gehen, dürfte sich Manager Christian Hommel um Ersatz bemühen, was auch bedeuten würde, dass neben den feststehenden zwölf Neuen weitere Spieler in die Mannschaft integriert werden müssten, die 20/21 bis auf wenige Ausnahmen als echte Einheit auftrat.

In den Jahren zuvor präsentierten sich die Roosters nicht immer als echtes Team. Um erfolgreich sein zu können, muss die Chemie stimmen – ein Umstand, wegen dem sich der inzwischen 33-jährige Ankert aber keine Sorgen macht. „Alle Spieler, für die sich unser Manager und unsere Spieler entschieden haben, kommen mit durchweg gutem Ruf, einige kenne ich auch schon aus anderen Teams.“ Unter anderem durch viele Treffen im privaten Rahmen soll das Zusammenwachsen forciert werden. „Im Grunde geht so etwas aber fast von alleine“, sagt Ankert, dem zwar bewusst ist, dass es die nächsten Wochen angesichts des Pensums in sich haben werden, der aber auch von einer „schönen Aufregung“ spricht.

„Natürlich wissen wir, dass demnächst viel gearbeitet wird. Aber im Sommer ist man viel im Kraftraum, auf der Tartanbahn, im Wald laufen oder Fahrrad fahren. Das ist mal für eine oder zwei Wochen angenehm, aber danach kribbelt es bei uns. Vielen fehlt die Gemeinschaft. Das erzählen auch viele ehemalige Spieler.“

