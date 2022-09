3:5 – Iserlohn Roosters verspielen Zwei-Tore-Führung

Bremerhaven/Iserlohn. Die Iserlohn Roosters spielen bei den Fischtown Pinguins stark – und fahren dennoch mit leeren Händen nach Hause.

Die Roosters begannen recht forsch und ohne zu großen Respekt vor dem Tabellenführer. Nach sieben Spielminuten lagen sie in der Torschussbilanz vorne (4:1). Dann zogen die Fischtown Pinguins an. Philipp Bruggisser und Gregory Kreutzer vergaben zunächst eine Doppelchance (9.), doch in der elften Minute geriet Iserlohn dann doch in Rückstand. Markus Vikingstad brachte die Scheibe vor das Iserlohner Tor, doch entscheidend war, dass sich Ross Mauermann im Rücken von Colin Ugbekile davonschlich und die Scheibe über die Linie beförderte (11.).

Knapp eine Minute später hieß es wieder Luft anhalten. Sven Ziegler musste für zwei Minuten auf die Strafbank, doch in Unterzahl verhinderten die Roosters den zweiten Gegentreffer. Und in Vollzähligkeit fiel dann auch der nicht unverdiente Ausgleich. Es war ein freches Tor, das Valentin Busch erzielte. Auf der rechten Seite hatte er viel Platz und visierte dann die kurze Ecke an – Maximilian Franzgreb war geschlagen (15.).

Colin Ugbekile erzielt Iserlohns erstes Powerplay-Tor

Das Ende des ersten Drittels lieferte einen Vorgeschmack auf den zweiten Abschnitt. Knapp 30 Sekunden vor Schluss zog Sena Acolatse eine Strafe. Insgesamt sieben, vier für die Gastgeber und drei für die Roosters, folgten im zweiten Drittel. Allein das roch schon nach Toren. In der 30. Minute beendete Colin Ugbekile zunächst die Iserlohner Powerplay-Flaute mit dem Tor zum 2:1. Und es kam aus heimischer Sicht noch besser: Bremerhavens Niklas Andersen erlaubte sich einen krassen Fehlpass auf Yannick Proske, der direkt auf Eric Cornel durchsteckte – 3:1 (37.). Nicht, dass Iserlohn die Gastgeber an die Wand spielte – Jenike bekam reichlich zu tun – aber unverdient war die Führung auch nicht. Ärgerlich war dagegen, dass der Anschlusstreffer der Gastgeber bei Iserlohner Unterzahl fiel. Grund dafür war eine Bankstrafe.

Mit zwei guten Chancen von Busch und dem spielfreudigen Lean Bergmann, der aus der Distanz nur den Innenpfosten traf, hätte der Zwei-Tore-Vorsprung bis zur 45. Minute wieder hergestellt werden können. Zur Mitte des Drittels spielten die Roosters erneut in Überzahl, erzeugten aber keine Torgefahr. Im Gegenteil: Bremerhaven schöpfte auf dieser Phase neuen Mut, der kurz darauf belohnt wurde – Nicholas Jensen traf zum 3:3. Auch Vikingstad erlaubte sich in der Vorwärtsbewegung einen Fehler, den Cornel beinahe genutzt hätte. Stattdessen der Schock: In Unterzahl kassierten die Roosters knapp sechs Minuten vor dem Ende das 3:4. Wejse war zur Stelle. 2:40 Minuten vor Schluss zog Roosters-Trainer Kurt Kleinendorst Goalie Andy Jenike – Miha Verlic traf wenig später ins leere Tor zum 3:5 (58.).

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn Hemer Letmathe