Iserlohn Roosters verpflichten Colin Ugbekile

Iserlohn. 23-jähriger Nationalverteidiger kommt aus Köln und will am Seilersee den nächsten Schritt tun.

Die Iserlohn Roosters verpflichten zur kommenden Spielzeit Verteidiger Colin Ugbekile. Der 23-Jährige spielte in den vergangenen drei DEL-Spielzeiten für die Kölner Haie, in deren Jugend er auch ausgebildet wurde, ehe er drei Jahre in der Nachwuchsliga USHL in Nordamerika Erfahrungen sammelte. Der gebürtige Solinger absolvierte bereits 137 DEL-Spiele (20 Punkte) und zwölf Spiele für die deutsche Nationalmannschaft.

„Er ist jung, hungrig und bringt großartige Fähigkeiten mit“, sagt Christian Hommel, Sportlicher Leiter der Roosters, und fügt an: „Er hat sicherlich ein sehr gutes Gesamtpaket, läuft gut Schlittschuh und kann defensiv für die Gegner äußerst unangenehm werden. Wir wollen ihm die Möglichkeit geben, sich hier in Iserlohn weiterhin im Fokus der Nationalmannschaft zu etablieren.“

Neuzugang trifft am Seilersee viele bekannte Gesichter

Ugbekile spielte bei der Nationalmannschaft bereits mit Andreas Jenike, Torsten Ankert, Simon Sezemsky, Sven Ziegler und Erik Buschmann zusammen und kennt auch Hannibal Weitzmann aus der gemeinsamen Kölner Zeit bestens. „Ich denke, das wird mir die Eingliederung ins Team sehr einfach machen, und ich freue mich auf eine Truppe, die trotz des Auf und Ab der letzten Saison bewiesen hat, dass sie das Potenzial hat, die Play-offs zu erreichen. Nichts anderes sollte auch unser Ziel sein“, sagte Ugbekile, der sich auch zu seinen persönlichen Zielen äußert: „Ich hatte in den Gesprächen das Gefühl, dass man mich hier unbedingt haben will. Ich will mich hier zu einem besseren Spieler weiterentwickeln und sehe an diesem Standort definitiv die Möglichkeit dazu.“

Der Kader der Iserlohn Roosters für die Spielzeit 2022/2023 umfasst bisher folgende Spieler:

Tor: Andreas Jenike, Hannibal Weitzmann, Finn Becker, Jonas Neffin.

Verteidigung: Ryan O’Connor (CAN), Erik Buschmann, Hubert Labrie (CAN), Simon Sezemsky, Maxim Rausch, Nils Elten, Tim Bender, Torsten Ankert, Colin Ugbekile.

Angriff: Brent Aubin, Brent Raedeke, Eric Cornel (CAN), John Broda, Sven Ziegler, Joe Whitney (USA), Casey Bailey (USA), Eugen Alanov, Kris Foucault (CAN).

