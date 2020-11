Iserlohn Roosters starten bei den Krefeld Pinguinen

Iserlohn. Am 23. Dezember beginnt für die Sauerländer die DEL-Saison 2020/2021.

Die Iserlohn Roosters haben zum Auftakt der in vielerlei Hinsicht außergewöhnlichsten DEL-Saison aller Zeiten spielfrei. Das geht aus dem Spielplan hervor, den die Liga gestern veröffentlicht hat. Erst am Mittwoch, 23. Dezember, um 20.30 Uhr greifen sie mit einem Auswärtsspiel in Krefeld ins Geschehen ein. Zum ersten Heimspiel begrüßen die Roosters am 27. Dezember um 17 Uhr die Grizzlys Wolfsburg am Seilersee.

Die Saison eröffnen am Donnerstag, 17. Dezember, um 19.30 Uhr die Kölner Haie in eigener Halle mit einem Derby gegen die Düsseldorfer EG. Die weiteren Partien des ersten Spieltages im Überblick:Berlin - Bremerhaven (Fr., 19.30)

Mannheim - Nürnberg (Sa., 14.30)

München - Augsburg (So., 14.30)

Ingolstadt - Schwenningen (So., 17)

Wolfsburg - Krefeld (So., 19.30)



Nach der Gruppenphase stehen insgesamt noch 14 Partien gegen die Klubs aus der Südstaffel an. Diese werden von der Liga zu einem späteren Zeitpunkt terminiert. Der letzte Spieltag ist für den 18. April geplant, zwei Tage später beginnt das Play-off-Viertelfinale nach dem Modus „best of three“. Hier ermitteln die vier Besten jeder Gruppe die Halbfinalteilnehmer. In dieser Runde treffen die punktbesten Sieger aus Nord und Süd auf das weitergekommene Team der anderen Gruppe mit den wenigsten Hauptrundenzählern. Die Play-offs dauern maximal 18 Tage. Und das sind alle bislang feststehenden Termine des Teams von Jason O’Leary vom ersten bis zum letzten Regionalspieltag der Nordstaffel.

Spiel 1: Mittwoch, 23. Dezember

Krefeld - Iserlohn (20.30 Uhr)

Spiel 2: Sonntag, 27. Dezember

Iserlohn - Wolfsburg (17)

Spiel 3: Dienstag, 29. Dezember

Bremerhaven - Iserlohn (20.30)

Spiel 4: Dienstag, 5. Januar

Iserlohn - Berlin (19.30)

Spiel 5: Donnerstag, 7. Januar

Iserlohn - Düsseldorf (20.30)

Spiel 6: Montag, 11. Januar

Köln - Iserlohn (20.30)

Spiel 7, Mittwoch, 13. Januar

Iserlohn - Köln (20.30)

Spiel 8: Freitag, 15. Januar

Wolfsburg - Iserlohn (18.30)

Spiel 9: Montag, 18. Januar

Düsseldorf - Iserlohn (20.30)

Spiel 10: Freitag, 22. Januar

Iserlohn - Krefeld (20.30)

Spiel 11: Donnerstag, 28. Januar

Berlin - Iserlohn (18.30)

Spiel 12: Sonntag, 31. Januar

Iserlohn - Bremerhaven (19.30)

Spiel 13: Mittwoch, 3. Februar

Krefeld - Iserlohn (20.30)

Spiel 14: Freitag, 5. Februar

Iserlohn - Köln (20.30)

Spiel 15: Freitag, 12. Februar

Iserlohn - Berlin (18.30)

Spiel 16: Donnerstag, 18. Februar

Wolfsburg - Iserlohn (18.30)

Spiel 17: Dienstag, 23. Februar

Iserlohn - Bremerhaven (18.30)

Spiel 18: Donnerstag, 25. Februar

Düsseldorf - Iserlohn (20.30)

Spiel 19: Sonntag, 28. Februar

Iserlohn - Düsseldorf (17)

Spiel 20: Dienstag, 2. März

Köln - Iserlohn (20.30)

Spiel 21: Sonntag, 7. März

Berlin - Iserlohn (19.30)

Spiel 22: Mittwoch, 10. März

Iserlohn - Krefeld (20.30)

Spiel 23: Freitag, 12. März

Bremerhaven - Iserlohn (20.30)

Spiel 24: Montag, 15. März

Iserlohn - Wolfsburg (18.30)