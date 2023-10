Foto: Michael May

Iserlohns Goalie Kevin Reich machte in einigen Szenen der Partie gegen Red Bull München eine unglückliche Figur.

Eishockey Iserlohn Roosters: So verlief das Duell mit dem Meister

Iserlohn. Die Iserlohn Roosters wollten nach dem desaströsen Auftritt in Wolfsburg gegen München einen besseren Auftritt zeigen. Das gelang nur teilweise.

Gegen den Meister aus München konnten die Iserlohn Roosters das erneute Abrutschen auf den letzten Tabellenplatz nicht verhindern. Zum achten Mal kassierten sie mindestens fünf Gegentore, durch Düsseldorfs Sieg in Augsburg leuchtet an Halloween wieder die Rote Laterne am Seilersee.





Eishockey (DEL): Iserlohn Roosters - EHC München 2:5 (0:0, 1:2, 1:3) Süßes oder Saures? Nachdem Pierre Beaulieu nach dem gruseligen 0:7 in Wolfsburg die Mentalitätsfrage gestellt hatte, durfte man gespannt sein, ob sein Team erneut einen finsteren Auftritt in der „Puckhöhle“ abliefern würde oder es mit einem erhellenden Auftritt das Abstiegsgespenst am Seilersee verschrecken kann.

Der Roosters-Coach hatte dazu kleine Änderungen im Kader vorgenommen: Leonhard Korus ersetzte in der Abwehr Maxim Rausch, John Broda rückte für Florian Elias in den Angriff, Marcel Barinka kehrte nach drei Spielen zurück ins Line-up der Iserlohner. Tim Bender stellte bei „MagentaSport“ vor der Partie klar, dass sich ein Auftritt wie in Wolfsburg nicht wiederholen dürfe: „Das war peinlich und ging durch die Köpfe. Das darf uns auf keinen Fall noch einmal passieren.“

Den Worten des Verteidigers ließen die Roosters zumindest in defensiver Hinsicht auch Taten folgen. Vor dem eigenen Tor ließen sie wenig zu und blockten die Schussbahnen und hatten dabei auch Glück, dass Bittners Schuss von Ehliz nur an den Pfosten abgefälscht wurde. Cedric Schiemenz verbuchte auf seine unbekümmerte Art die erste gute Chance der Gastgeber. Im weiteren Verlauf kontrollierte dann aber der amtierende Meister das Geschehen auf dem Eis. Souverän lief die Scheibe durch die Reihen, hochklassige Chancen sprangen jedoch nicht heraus. Iserlohn merkte man noch das fehlende Selbstvertrauen in den Offensivaktionen an.

Im ersten Powerplay fehlte der Zug zum Tor. Das galt auch für Sven Ziegler, der nach einem Fehlpass von Abeltshauser freie Bahn hatte, im Abschluss aber zögerte. „Wir spielen gut und lassen defensiv wenig zu“, zeigte sich Emil Quaas mit dem Auftaktdrittel bei „MagentaSport“ trotzdem zufrieden.

Reich-Patzer führte zur Münchener Führung

Nach der Pause agierte Iserlohn mutiger in seinen Offensivaktionen. Colin Ugbekile und Balasz Sebok vergaben aber ihre Chancen. Ausgerechnet ein Patzer von Kevin Reich führte zur Münchener Führung. Nach Varejckas Schuss ließ der Roosters-Goalie die Scheibe aus der Fanghand fallen, Oswald war vor Charlie Jahnke und Barinka zur Stelle und schob die Scheibe über die Linie.

An Einsatz mangelte es den Roosters gegen Red Bull München nicht. Foto: Michael May

Die Szene war symptomatisch für die aktuelle Lage der Roosters. Anders als zuletzt zerbrach Iserlohn aber diesmal nicht am ersten Gegentreffer und reagierte trotzig. Sebok traf nur den Außenpfosten, und auch in Überzahl setzte man nun das EHC-Gehäuse unter Beschuss. Nachdem Michael Dal Colle Sebok zunächst gelungen in Szene gesetzt hatte, stand Eric Cornel bei der Vorlage von Hunter Shinkaruk goldrichtig und klinkte zum verdienten Ausgleich ein. Der Treffer gab den Roosters Selbstbewusstsein. Allerdings verpassten sie es, ihre durchaus guten Chancen zu nutzen. Was München eiskalt bestrafte. Einmal zu weit aufgerückt schickte Krämmer Parkes mit einem langen Pass auf die Reise, der Reich keine Chance ließ.

Parkes-Treffer zum 1:4 in Unterzahl zur Vorentscheidung

Sebok, Shinkaruk und Taro Jentzsch verpassten es, mit einem 2:2 in das Schlussdrittel zu gehen. Mit einem Pfostenschuss eröffnete Quaas den Schlussabschnitt. Viel mehr sollte den Roosters aber nicht mehr gelingen. Eder brachte derweil mit einem platzierten Schuss in den linken Winkel die Gäste auf die Siegerstraße. Das 1:4 in Unterzahl brach Iserlohn endgültig das Genick. Nach Hagers Schuss nutzte Parkes die fehlende Zuordnung eiskalt aus.

Pierre Beaulieu reagierte und nahm eine Auszeit. Ohne Erfolg. Kevin Reich ließ die Scheibe nach Parkes Schuss durchrutschen, Krämmer brauchte nur noch einzuschieben. Iserlohns Goalie machte in seinem ersten Einsatz nach fünf Spielen keine glückliche Figur. Maciej Rutkowski setzte den Schlusspunkt in einer Partie, in der eine verbesserte Leistung aufgrund der mangelnden Chancenverwertung im zweiten Drittel nicht zu einem Punktgewinn gegen einen souveränen Meister reichte.

Die Statistik

Iserlohn Roosters:Reich - Thomas, Ugbekile; Eliot, Bender; Quaas, Korus; Barinka - Boland, Sebok, Da Colle; Jentzsch, Cornel, Shinkaruk; Ziegler, LeBlanc, Schiemenz; Rutkowski, Jahnke, Broda.

EHC München: Allavena - McKiernan, Almquist; Bittner, Abeltshauser; Weber, Daubner; Fischer - Parkes, Eder, Krämmer; Ortega, Street, Ehliz; Kastner, Hager, DeSousa; Oswald, Smith, Varejcka

1. Drittel: Torschüsse 7/10 - Strafminuten 2/4

2. Drittel: 0:1 (22:40) Oswald (Varejcka, Smith), 1:1 (29:33) Cornel (Shinkaruk, Jentzsch), 1:2 (33:48) Parkes (Krämmer, Almquist) - Torschüsse 12/9 - Strafminuten 0/2

3. Drittel: 1:3 (43:40) Eder (McKiernan, Parkes), 1:4 (44:56) Parkes (Hager, Kastner/5-4), 1:5 (54:17) Krämmer (Parkes, Weber), 2:5 (59:56) Rutkowski (Ugbekile, Jahnke) - Torschüsse 7/13 - Strafminuten 2/0

Torschüsse gesamt: 26/32; Strafminuten gesamt: 4/6; Schiedsrichter: Iwert, MacFarlane; Zuschauer: 3492

Pierre Beaulieu (Trainer Iserlohn): „Wir haben heute gut gekämpft. Das war kein 5:2-Spiel. Es war eine Antwort von uns nach dem Wolfsburg-Spiel. Wir müssen die großen Fehler abstellen und bessere individuelle Entscheidungen treffen. Wir hatten eine Chance gegen eine sehr starke Mannschaft. Wir müssen zusammenhalten. Wir nehmen das Positive mit, das war die Message in der Kabine.“

Toni Söderholm (Trainer München): „Wir waren im zweiten Drittel mächtig unter Druck. Teils hat Iserlohn uns zurückgepusht, teils lag es auch an unserer eigenen Spielweise. Allavena hat uns mit einer Riesenleistung im letzten Drittel die Chance gegeben, das Spiel zu entscheiden.“