Iserlohn Roosters setzen nach Johnson-Tod auf Halsschutz

Der tragische Tod von Adam Johnson hat in der Sportwelt kürzlich für Fassungslosigkeit gesorgt. Der 29-jährige ehemalige Spieler der Augsburger Panther hatte während des Pokalspiels seiner Nottingham Panthers bei den Sheffield Steelers eine Schnittverletzung am Hals durch die Schlittschuhkufe eines anderen Spielers erlitten und war daran verblutet. Jetzt hat die Deutsche Eishockey-Liga auf den tragischen Vorfall reagiert.

In einer am Dienstag veröffentlichen Mitteilung der DEL heißt es, dass alle Spieler ab dem 1. Januar 2024 verpflichtend einen schnittsicheren Halsschutz tragen müssen. Dies sei das einstimmige Ergebnis der Sitzung der Sportlichen Leiter aller 14 Clubs im Einvernehmen mit der Spielervereinigung (SVE) vom 6. November 2023. Das Regelbuch und die Richtlinien der DEL werden entsprechend angepasst.

„Prinzipiell gibt es verschiedene Varianten für einen derartigen Schutz. Wir haben uns für einen etwas höheren Halsschutz entschieden, der mit einer Art schnittfestem Tuch für den oberen Brustbereich verbunden ist“, erläutert Betreuer Thorsten Weber die Überlegungen bei den Iserlohn Roosters. „Zusätzlich gibt es noch zwei Gummibänder, womit man den Halsschutz quasi wie ein T-Shirt anziehen kann und die dafür sorgen, dass der Halsschutz nicht verrutscht.“

Roosters haben bereits 40 Exemplare bestellt

Der Mannschaftsbetreuer weist gleichzeitig darauf hin, dass es eine ähnliche Schutzvorkehrung bereits seit längerem im Jugendbereich gibt. „Dort handelt es sich bislang aber nur um eine Art Ring, der mit einem Klettverschluss zusammengehalten wird. Das hat den Nachteil, dass sich der Schutz drehen und verrutschen kann und dass Teile des Halses ober- und unterhalb des Rings nicht geschützt sind.“ Deshalb solle wahrscheinlich auch im Jugendbereich in Kürze die jetzt bei den Senioren eingeführte Variante verpflichtend werden.

Die Iserlohn Roosters haben bereits 40 Exemplare des Halsschutzes, der in Schweden hergestellt wird, für die Profimannschaft über einen Eishockey-Shop in Schwenningen bestellt. „Die Lieferung soll wohl auch schon auf dem Weg nach Schwenningen sein, sodass wir die Teile hier in Iserlohn in Kürze erhalten werden und wir vielleicht schon nach der Deutschland-Cup-Pause damit auflaufen werden“, sagt Weber. Die Kosten eines derartigen Halsschutzes lägen im Laden bei rund 60 Euro. Bei den Roosters ist man zudem froh, sich bereits frühzeitig mit der Thematik beschäftigt zu haben. „Für alle, die sich erst jetzt nach der verpflichtenden DEL-Anweisung darum kümmern, wird es schwierig werden, da aktuell die Nachfrage immer größer wird, und damit erste Hersteller Lieferschwierigkeiten fürchten“, so der Iserlohner Mannschaftsbetreuer.

Die in der Liga aktiven Ausrüster haben laut DEL-Mitteilung aber eine rechtzeitige Lieferung der Produkte zugesagt. Darüber hinaus wird die DEL auch ihren Schiedsrichtern zeitnah entsprechende Protektoren zur Verfügung stellen.

Gernot Tripcke, Geschäftsführer der DEL, sagte: „Der tragische Unfall von Adam Johnson hat die gesamte Eishockey-Welt sehr berührt. Um für einen optimierten Schutz zu sorgen, war es uns nach eingehenden Gesprächen mit Clubs, Spielern sowie Ausrüstern ein Anliegen, schnellstmöglich und verbindlich aktiv zu werden.“

SVE-Sprecher Florian Stenner: „Wir unterstützen als SVE den einstimmigen Beschluss der DEL. Wir haben uns im Vorfeld der Beratungen ein Stimmungsbild in Spielerkreisen eingeholt und dieses hat gezeigt, dass den Spielern ein Halsschutz wichtig ist. Dass viele Spieler bereits jetzt einen entsprechenden Schutz tragen, unterstreicht dies noch einmal.“

Von Seiten der Roosters-Spieler habe es keinerlei Skepsis oder Bedenken gegen die Neuerung gegeben - ganz im Gegenteil. „Direkt nach dem tragischen Unfall sind einzelne Spieler bereits gekommen und haben nach dem Halsschutz gefragt und sich schließlich einheitlich für das Anschaffen und das Tragen ausgesprochen.“ Deshalb hätten die Iserlohn Roosters ähnlich wie bereits die Adler Mannheim auch ohne eine einheitliche DEL-Regelung zukünftig bei Spielen den Halsschutz eingesetzt. „Falls der Halsschutz rechtzeitig bei uns eintrifft, werden wir bereits bei der nächsten Partie in Düsseldorf mit Halsschutz auflaufen“, hofft Iserlohns Betreuer.

Sicherheit gewinnt zunehmend an Bedeutung

Auch Roosters-Stürmer Sven Ziegler ist von der neuen Schutzvorrichtung überzeugt: „So ein Halsschutz ist vielleicht in den ersten ein, zwei Wochen etwas ungewohnt, aber ich bin mir sicher, dass es dann einfach wie jeder andere Ausrüstungsgegenstand ganz normal von uns Spielern getragen wird, ohne dass man es besonders merkt.“ Für ihn sei es auch eine Kopfsache, weil man wisse, dass damit nicht mehr passieren kann. „Direkt nach dem Unfall haben wir das mit den anderen Jungs natürlich thematisiert, aber ich selbst habe mir das Video mit der Szene bewusst nicht angeschaut, weil ich das nicht für immer im Kopf haben möchte.“

Überhaupt gewinnt das Thema Sicherheit bei den Spielern immer mehr an Bedeutung. „Mehrere Spieler können sich auch durchaus vorstellen, zukünftig dauerhaft mit einem Vollvisier aus Plexiglas zu spielen“, berichtet Thorsten Weber, „deshalb werden sie kommende Woche beim Training mal ein solches Visier ausprobieren, um festzustellen, ob es sie behindert oder stört.“

