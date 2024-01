Iserlohn Roosters nehmen Stellung zur aktuellen Lage

Foto: Michael May / IKZ

Iserlohn Nach der anhaltenden Kritik haben die Sauerländer am Neujahrstag eine Stellungnahme zur momentanen Situation veröffentlicht.

Am Neujahrstag haben die Iserlohn Roosters eine Stellungnahme veröffentlicht, in der sie, nach der Kritik der letzten Wochen, einen kleinen Einblick in die aktuelle Situation des Clubs geben:

Stellungnahme der Iserlohn Roosters

Das Jahr 2024 ist ein ganz Besonderes für unseren Club: Am 25. April 1994 wurde der Iserlohner EC gegründet – wir begehen mit dem neuen Jahr also ein Jubiläumsjahr. Wir begehen dieses neue Jahr aber auch in einer unerfreulichen Situation. Unser Team investiert enorm viel, kann sich bisher jedoch leider viel zu selten belohnen. Wir sind sehr froh darüber, uns im Kampf gegen den Abstieg auf dieses eishockeyverrückte und emotionale Umfeld verlassen zu können. „Dafür gebührt unseren Fans, unseren Sponsoren sowie unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein großes Dankeschön“, sagt Roosters-Clubchef Wolfgang Brück.

Bekanntlich gibt es darüber hinaus im sportlichen Bereich einige personelle Weichen zu stellen. Wie auch in der Vergangenheit ist neben der Geschäftsführung auch der Gesellschafterkreis der Iserlohn Roosters in diese Entscheidungen eng eingebunden. Bei der Erstellung eines Profils und Gesprächen mit möglichen Kandidaten greift man hierbei auf externen fachlichen Input zurück. Als Stellvertreter aus dem Gesellschafterkreis der Iserlohn Roosters sind Frank Binz und Carsten Böhm dafür verantwortlich, diese Gespräche zu führen und ein konkretes Anforderungsprofil zu erstellen.

Diese Prozesse sind bereits angelaufen, sobald es etwas Konkretes zu vermelden gibt, wird das umgehend geschehen – ein zeitlicher Horizont ist dabei kurzfristig aber nicht abzusehen. „Die Entscheidung, wie wir uns nicht nur personell, sondern auch strukturell in diesem Bereich aufstellen, ist elementar für unsere zukünftige Ausrichtung. Es gibt dort verschiedenste Aspekte rund um unseren Club zu berücksichtigen, nicht nur bei den Profis, sondern auch mit Blick auf den Nachwuchsbereich. Deshalb ist diese Entscheidung mit der nötigen Sorgfalt und Expertise zu treffen“, erklärt Frank Binz.

Die aktuellen Herausforderungen im Kampf gegen den Abstieg und auch im Hinblick auf die Planungen für die kommende Spielzeit werden von Axel Müffeler, der die Position des Sportlichen Leiters interimsweise ausfüllt, sowie dem Roosters-Headcoach Doug Shedden angegangen. „Die beiden arbeiten seit etwa anderthalb Monaten zusammen und haben bis zu den entsprechenden Entscheidungen im sportlichen Bereich auch weiterhin unser volles Vertrauen. Wir sind mit Blick auf die aktuellen Herausforderungen und die Planungen für die kommende Saison entsprechend aufgestellt und handlungsfähig“, betont Clubchef Wolfgang Brück. „Das gilt auch für die Arbeit bei den Young Roosters, wo Axel Müffeler seine bisherigen Aufgaben als Head of Development derzeit nicht vollumfänglich ausfüllen kann. Wir sind sehr froh und dankbar, dass unser Nachwuchsvorstand um Tim Schneider und Sebastian Reese diese Vakanzen kurzfristig auffängt“, fügt Brück an.

