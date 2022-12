Iserlohn Roosters mit dritten Sieg in Folge gegen Augsburg

Iserlohn. Drei hart umkämpfte Punkte gegen einen direkten Konkurrenten fuhren die Roosters beim 4:3 (0:1, 3:0, 1:2)-Erfolg gegen die Augsburger Panther ein.

Die erste vorweihnachtliche Bescherung gab es schon vor dem Anpfiff. Die Iserlohn Roosters gaben zur Freude der 3744 Zuschauer in der Eissporthalle am Seilersee die Vertragsverlängerung von Colin Ugbekile bekannt.

Danach lief es für den Verteidiger und seiner Mannschaft wenig feierlich. Bis auf einen guten Angriff über Casey Bailey und Eric Cornel in der Anfangsphase lief offensiv wenig zusammen. Was hauptsächlich daran lag, dass die Gastgeber läuferisch nicht die nötige Intensität aufs Eis brachten, um entscheidende Akzente zu setzen. Augsburg dagegen kam mit dem Schwung der vier Siege aus den letzten sechs Partien gut in das Spiel uns belohnte sich nachziehen Minuten mit der nicht unverdienten Führung durch LeBlanc. Der Kanadier fälschte einen Barinka-Schuss unhaltbar ab, Maciej Rutkowski hatte dem Torschützen zuviel Platz gelassen.

„Das Gegentor hätten wir vermeiden können. Wir waren auf Augenhöhe. Hinten haben wir Schwierigkeiten unter Druck. Wir dürfen nicht einfach aus Panik die Scheibe einfach wegschießen“, zeigte sich Lean Bergmann bei Magenta Sport nach dem Auftaktdrittel selbstkritisch.

Läuferisch deutlich verbessert starteten die Roosters in den Mittelabschnitt und übernahmen damit auch das Geschehen auf dem Eis. Wie es besser laufen kann zeigte Kaspars Daugavins mit seinem Pass quer die AEV-Zone auf Émile Poirier, der per One-Timer aber Augsburgs Goalie Endraß nicht überwinden konnte. Besser machte es dann Ryan O‘Connor, der sich auf Rechts nach Zuspiel von Eugen Alanov durchsetzte und Glück hatte, dass die Scheibe von Haases Kufe ins Tor abgefälscht wurde. Die Gäste zogen nun das Tempo an, Stieler lief Roosters-Verteidiger Tim Bender davon, Andreas Jenike verhinderte den erneuten Rückstand. Seine Glanztat war zugleich der Beginn der Entstehung für die postwendende Führung nach erneuter Alanov-Vorarbeit durch Chris Brown. Der Außenstürmer hatte sich auf der linken Seite stark durchgesetzt und profitierte im Abschluss vom eigenen Rebound. Die Sauerländer hatten innerhalb von zwei Minuten die Partie verdient gedreht. Und sie legten nach. Wieder war es Eugen Alanov, der Tim Bender gut in Szene setzte. Der Verteidiger fand aus spitzen Winkel die Lücke zum 3:1.

Im Schlussdrittel drückten das Team von Greg Poss auf den vierten Treffer. Die Roosters erspielten sich einige hundertprozentige Chancen, kamen jedoch an früheren Nationaltorhüter im Augsburger Kasten nicht vorbei. Wie nötig das vierte Tor sein sollte, zeigten dann die kommenden Minuten. Nach einem Gäste-Angriff schafften die Roosters sich nicht zu befreien, Volek hatte Platz und brauchte nur in die freie Ecke einzuschieben. Lean Bergmann leistete sich im Anschluss ein unnötiges Haken, was Kuffner nach einer gelungenen Powerplaykombination mit dem Ausgleich bestrafte. Die Roosters wollten aber keinesfalls die Partie aus der Hand geben und bliesen zur Schlussoffensive. Mit Erfolg. Erich Cornel sorgte drei Minuten vor Schluss für das Siegtreffer.

Tore: 0:1 (9:46) LebLanc, 1:1 (27:52) O’Connor, 2:1 (30:09) Brown, 3:1 (36:06) Bender, 3:2 (49:12) Volek, 3:3 (52:19) Kuffner (5-4), 4:3 (56:58) Cornel

