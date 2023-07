Iserlohn Roosters: Der Spielplan für die kommende Saison

Iserlohn. Der Spielplan für die 30. DEL-Saison ist veröffentlicht. Wir geben eine Übersicht über alle Spiele der Iserlohn Roosters auf einen Blick.

Die meisten Heimspiele tragen die Sauerländer am Sonntag aus. Von den insgesamt zehn Partien fangen sieben um 16.30 Uhr an. Auf neun Freitags-Heimspiele können sich die Roosters-Fans freuen, allerdings spielen die Iserlohner bis Dezember nur einmal freitags am Seilersee. Von den sechs Heimpartien an Wochentagen findet eins am Tag der Deutschen Einheit, eins am Abend vor dem Reformationstag/Halloween am 31. Oktober und eins am zweiten Weihnachtsfeiertag statt.

+++ Lesen Sie auch: Iserlohn Roosters: Diese Spieler stöhnen schon im Kraftraum +++

Auch das Heimspiel am Samstag vor Silvester dürfte für eine gut gefüllte Balver-Zinn-Arena sorgen. Im November und Februar macht die Deutsche Eishockey Liga wie gewohnt eine einwöchige Pause, weil dann der Deutschland-Cup und weitere Spiele der Nationalmannschaft geplant sind.





1. Spieltag, Fr., 15. September

Frankfurt - Iserlohn (19.30)

2. Spieltag, So., 17. September

Iserlohn - Schwenningen (16.30)

3. Spieltag, Fr., 22. September

Mannheim - Iserlohn (19.30)

4. Spieltag, So., 24. September

Iserlohn - Ingolstadt (16.30)

5. Spieltag, Do., 28. September

Iserlohn - Köln (19.30)

6. Spieltag, So., 1. Oktober

Wolfsburg - Iserlohn (16.30)

7. Spieltag, Di., 3. Oktober

Iserlohn - Berlin (14)

8. Spieltag, Fr., 6. Oktober

München - Iserlohn (19.30)

9. Spieltag, So., 8. Oktober

Iserlohn - Düsseldorf (16.30)

10. Spieltag, Fr., 13. Oktober

Iserlohn - Augsburg (19.30)

11. Spieltag, So., 15. Oktober

Nürnberg - Iserlohn (19)

12. Spieltag, Do., 19. Oktober

Bremerhaven - Iserlohn (19.30)

13. Spieltag, So., 22. Oktober

Iserlohn Straubing (16.30)

14. Spieltag, Do., 26. Oktober

Iserlohn - Mannheim (19.30)

15. Spieltag, So., 29. Oktober

Wolfsburg - Iserlohn (19)

16. Spieltag, Di., 31. Oktober

Iserlohn - München (19.30)

17. Spieltag, Fr., 3. November

Schwenningen - Iserlohn (19.30)

18. Spieltag, So., 5. November

Iserlohn - Bremerhaven(16.30)

19. Spieltag, Fr., 17. November

Düsseldorfer - Iserlohn (19.30)

20. Spieltag, So., 19. November

Iserlohn - Nürnberg (16.30)

21. Spieltag, Do., 23. November

Ingolstadt - Iserlohn (19.30)

22. Spieltag, So., 26. November

Berlin - Iserlohn (14)

23. Spieltag, Fr., 1. Dezember

Iserlohn - Köln (19.30)

24. Spieltag, So., 3. Dezember

Augsburg - Iserlohn (16.30)

25. Spieltag, Fr., 8. Dezember

Iserlohn - Frankfurt (19.30)

26. Spieltag, So., 10. Dezember

Straubing - Iserlohn (16.30)

27. Spieltag, Fr., 15. Dezember

Iserlohn - Berlin (19.30)

28. Spieltag, So., 17. Dezember

Düsseldorf - Iserlohn (19)

29. Spieltag, Do., 21. Dezember

Nürnberg - Iserlohn (19.30)

30. Spieltag, Sa., 23. Dezember

München - Iserlohn (16.30)

31. Spieltag, Di., 26. Dezember

Iserlohn - Bremerhaven(16.30)

32. Spieltag, Do., 28. Dezember

Schwenningen - Iserlohn (19.30)

33. Spieltag, Sa., 30. Dezember

Frankfurt - Iserlohn (19)

34. Spieltag, Di., 2. Januar

Köln - Iserlohn (19.30)

35. Spieltag, Fr., 5. Januar

Iserlohn - Wolfsburg (19.30)

36. Spieltag, So., 7. Januar

Straubing - Iserlohn (16.30)

37. Spieltag, Fr., 12. Januar

Iserlohn - Mannheim (19.30)

38. Spieltag, So., 14. Januar

Iserlohn - Augsburg (14)

39. Spieltag, Fr., 19. Januar

Ingolstadt - Iserlohn (19.30)

40. Spieltag, So., 21. Januar

Iserlohn - Wolfsburg (19)

41. Spieltag, Fr., 26. Januar

Mannheim - Iserlohn (19.30)

42. Spieltag, So., 28. Januar

Iserlohn - Düsseldorf (16.30)

43. Spieltag, Fr., 2. Februar

Bremerhaven - Iserlohn (19.30)

44. Spieltag, So., 4. Februar

Iserlohn - Ingolstadt (14)

45. Spieltag, Di., 13. Februar

Köln - Iserlohn (19.30)

46. Spieltag, Fr., 16. Februar

Iserlohn - Nürnberg (19.30)

47. Spieltag, So., 18. Februar

Augsburg - Iserlohn (14)

48. Spieltag, Do., 22. Februar

Iserlohn - Straubing (19.30)

49. Spieltag, So., 25. Februar

Berlin - Iserlohn (19)

50. Spieltag, Fr., 1. März

Iserlohn - München (19.30)

51. Spieltag, So., 3. März

Frankfurt - Iserlohn (14)

52. Spieltag, Fr., 8. März

Iserlohn - Schwenningen (19.30)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn Hemer Letmathe