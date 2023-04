Iserlohn Roosters künftig ohne Buschmann und Alanov

Iserlohn. Dass der Verteidiger und der Stürmer nicht mehr nach Iserlohn zurückkehren, ist seit Wochen vermutet worden.

Was sich bereits abgezeichnet hat, haben die Iserlohn Roosters am Donnerstagnachmittag offiziell bestätigt: Verteidiger Erik Buschmann und Eugen Alanov werden in der kommenden Saison nicht mehr das Roosters-Trikot tragen. Zumindest der Stürmer soll ein ihm vorgelegtes Vertragsangebot abgelehnt haben.

In der Mitteilung des Klubs bedankt sich Manager ausdrücklich bei dem Duo: „Buschi und Gino haben sich während ihrer gesamten Zeit bei den Roosters absolut vorbildlich verhalten und stets alles für unseren Klub gegeben. Wir bedanken uns bei den beiden für ihren Einsatz und wünschen ihnen alles Gute für ihre sportliche und private Zukunft.“

Offiziell ist noch nicht bekannt, wo die beiden, die nach Scorerpunkten die beste DEL-Saison ihrer Laufbahn gespielt haben, nun ihre Zelte aufschlagen werden. Buschmann wird in engen Zusammenhang mit den Krefeld Pinguinen gebracht, und auch die Roosters selbst melden, dass der 24-Jährige eine neue Herausforderung in der DEL2 sucht. Vier Jahre das Roosters-Trikot, er kam 150 Mal in der DEL zum Einsatz und sammelte insgesamt 21 Scorerpunkte. Eugen Alanov wechselte 2021 an den Seilersee und steuerte in 98 Spielen 39 Scorerpunkte bei.

