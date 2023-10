Iserlohn Roosters: Jentzsch kommt, Proske geht

Iserlohn. Die Iserlohn Roosters verstärken sich weiter. Taro Jentzsch kehrt an den Seilersee zurück. Im Gegenzug wechselt Yannick Proske nach Mannheim.

Die Iserlohn Roosters verpflichten mit sofortiger Wirkung Taro Jentzsch vom Ligakonkurrenten Adler Mannheim. Der Stürmer unterschreibt einen Vertrag bis zum Ende der Saison 2024/2025 am Seilersee. Im Gegenzug wird der Vertrag mit Stürmer Yannick Proske aufgelöst, der zu den Adlern wechselt.

Taro Jentzsch trug bereits zwischen 2020 und 2022 das Roosters-Jersey und erreichte mit den Sauerländern in dieser Zeit einmal das Play-off-Viertelfinale. Insgesamt kam der 23-Jährige in 81 Spielen für die Roosters auf 45 Punkte. Bei den Roosters reifte der Rechtsschütze zum Nationalspieler und war Teil des Kaders der deutschen Nationalmannschaft bei der Eishockey-WM 2022. Es folgte der Wechsel nach Mannheim, mit denen Jentzsch in diesem Jahr das Halbfinale der DEL-Playoffs erreichte. In dieser Saison kam der junge Rechtsschütze allerdings lediglich auf sieben Einsätze in Liga und Champions Hockey League für die Adler, weshalb sich beide Parteien darauf einigten, den Vertrag in der Quadratestadt aufzulösen und so den Weg für einen Wechsel zurück an die alte Wirkungsstätte zu ermöglichen.

Zurück auf bekanntem Terrain

Für Jentzsch beginnt nun ein neues Kapitel auf bekanntem Terrain: „Der Kontakt nach Iserlohn und zu Christian Hommel ist nie abgerissen und als sich die Möglichkeit ergeben hat, zu den Roosters zurückzukommen, musste ich nicht lange überlegen. Ich habe ja aufgrund der Corona-Zeit nie ein Heimspiel vor einer vollen Halle erlebt und die Stimmung in Iserlohn trotzdem vermisst. Ich freue mich sehr darauf, viele bekannte Gesichter wiederzusehen und natürlich auch sportlich Verantwortung zu übernehmen“, freut sich Jentzsch.

Yannick Proske im Wechsel zurück zu den Adler Mannheim

Mit Yannick Proske verlässt ein Stürmer die Roosters, der in den vergangenen vier Spielzeiten das Roosters-Trikot trug. Als 17-Jähriger war Proske aus dem Nachwuchs der Adler an den Seilersee gewechselt und verbrachte anschließend ein Jahr in der nordamerikanischen Nachwuchsliga WHL. Im vergangenen Jahr verletzte sich der junge Stürmer schwer an der Schulter, kämpfte sich aber zurück und deutete in der diesjährigen Vorbereitung und auch in den ersten Saisonspielen sein großes Potenzial an. „Diese Vereinbarung macht für alle Parteien Sinn. Yannick hat sich sowohl sportlich als auch menschlich hervorragend entwickelt und hat in Mannheim nun die Möglichkeit, den nächsten Schritt zu machen. Wir bekommen mit Taro einen Spieler, der uns mit seinen besonderen Qualitäten in einer anderen Rolle sofort weiterhelfen kann“, erklärt Christian Hommel, Sportlicher Leiter der Sauerländer.

