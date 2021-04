Die Iserlohn Roosters müssen in Quarantäne -- hier Brad Tapper (hi.li.), Interimstrainer der Iserlohn Roosters, neben Christian Hommel während des Spiels gegen die Düsseldorfer EG.

Eishockey Iserlohn Roosters in Quarantäne

Iserlohn Die Spiele in Ingolstadt und Straubing fallen aus.

Iserlohn. Die für das Osterwochenende angesetzten Spiele der Iserlohn Roosters in Ingolstadt und Straubing sind abgesagt worden. Wie die Roosters selbst mitgeteilt haben, ist der obligatorische PCR-Test bei einem Spieler aus ihren Reihen positiv ausgefallen.

Spieler, Trainer- und Betreuerstab befinden such den Angaben zufolge zunächst bis Montag, 5. April, in häuslicher Quarantäne.