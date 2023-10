Iserlohn Roosters holen Verteidiger Brandon Gormley

Iserlohn. Der 31-jährige Kanadier läuft wahrscheinlich am 8. Oktober erstmals für die Iserlohn Roosters auf. Die DEL kennnt der neue Mann bereits.

Die Iserlohn Roosters haben personell nachgelegt und den kanadischen Verteidiger Brandon Gormley unter Vertrag genommen. Das wurde am Montagmittag bekanntgegeben. Der 31-Jährige wurde 2010 in der ersten Runde des NHL-Drafts an Position 13 von den Phoenix Coyotes gepickt. Nach seinem Draft spielte Gormley noch sieben Jahre in Nordamerika, kam dabei auf 58 NHL- und 290 AHL-Spiele. 2017 wechselte der 1,88 Meter große Verteidiger dann nach Europa und spielte drei Jahre lang in Schweden und Finnland.

Künftiger Iserlohner bringt NHL-Erfahrung mit

In dieser Zeit gewann Gormley mit dem schwedischen Top-Club Frölunda HC zweimal die Champions Hockey League und einmal die schwedische Meisterschaft. Auch die DEL kennt der Linksschütze bereits: Gormley stand in der Saison 20/21 für die Straubing Tigers auf dem Eis und erreichte mit den Tigers das Play-off-Viertelfinale. Die vergangenen beiden Spielzeiten verbrachte er dann in der KHL und absolvierte 74 Spiele. Gormley, der im Sommer Vater von gesunden Zwillingen wurde, freut sich darauf, mit seiner Familie nach Iserlohn zu kommen. In der Mitteilung der Roosters zum Wechsel sagt der neue Mann: „Ich kenne Deutschland ja nur im Lockdown, aber die Menschen und das Umfeld, mit denen ich in Straubing zu tun hatte, habe ich in bester Erinnerung. Ich weiß, dass Iserlohn von den Strukturen her ein ähnlicher Standort ist und ich freue mich drauf, hier alle kennenzulernen. Christian und Greg haben mir klar aufgezeigt, welche Art von Eishockey wir mit einem jungen und hungrigen Team spielen wollen und ich möchte bei diesem Projekt eine Führungsrolle übernehmen.“

Roosters-Manager Christian Hommel hofft auf mehr Stabilität

Genau das soll er den Vorstellungen von Roosters-Manager Christian Hommel zufolge auch tun: „Brandon bringt viel Erfahrung mit und wird unserem Spiel zusätzliche Stabilität und eine physische Komponente geben. Er weiß, wie es ist, in den wichtigen Spielsituationen auf dem Eis zu stehen. Er kennt die europäische Eisfläche und auch die DEL und kann uns mit seiner Erfahrung sofort weiterhelfen.“ Gormley wird im Laufe der Woche in Iserlohn eintreffen und nach den obligatorischen Tests und Untersuchungen voraussichtlich im Heimspiel gegen die Düsseldorfer EG am Sonntag, 8. Oktober, das erste Mal für die Roosters auf dem Eis stehen.

