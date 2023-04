Iserlohn Roosters holen Ungarn Balazs Sebök

Iserlohn. Die Iserlohn Roosters haben ihren ersten ausländischen Neuzugang für die kommende Saison präsentiert. Gerüchte gab es schon im März.

Die Iserlohn Roosters aus der DEL verpflichten zur kommenden Saison den ungarischen Nationalstürmer Balazs Sebök. Der 28-Jährige war in der vergangenen Saison für den finnischen Top-Club Ilves aktiv, mit dem er in der abgelaufenen Saison den dritten Platz in der finnischen Meisterschaft erreichte – das beste Abschneiden des Clubs seit über 20 Jahren. Der Center verbrachte seine gesamte Profikarriere in der finnischen Liiga, wurde ab der U16-Spielklasse auch in Finnland bei Kärpät ausgebildet.

In insgesamt acht Spielzeiten im finnischen Oberhaus erreichte Sebök mit seinen Teams sechs Mal die Playoffs, wurde einmal Zweiter und zweimal Dritter. In insgesamt 441 Spielen kommt der Ungar auf 220 Punkte. In der Champions Hockey League lief Sebök 24-mal auf (11 Punkte) und trug 56-mal das Trikot der ungarischen Nationalmannschaft (30 Punkte). „Ich hatte eine großartige Zeit in Finnland, auf die ich durchweg positiv zurückblicke. Ich habe in den vergangenen Monaten gemerkt, dass ich noch mal eine neue Herausforderung suchen und mich in einer anderen europäischen Top-Liga beweisen möchte. Christian und Greg sind sehr früh auf mich zugekommen und haben mir ihren Plan vorgestellt. Ich war von der Philosophie und der Rolle, die ich darin spielen soll, sofort überzeugt und bin sehr froh, dass es mit dem Wechsel funktioniert hat“, erklärt Sebök.

„Balazs sorgt mit seinem Zug zum Tor und seiner Präsenz an beiden Enden der Eisfläche stets für Unruhe beim Gegner. Seine Spielweise hat uns sofort überzeugt, sodass wir ihn unbedingt haben wollten. Er bringt alle Anlagen mit, um eine zentrale Rolle in unserem System einzunehmen: Balazs ist tough, technisch gut und weiß, wo das Tor steht. Er ist sich auch nicht zu schade, den Extra-Meter zu gehen, um seine Mitspieler besser zu machen“, erklärt Christian Hommel, Sportlicher Leiter der Sauerländer.

Sebök gelang im vergangenen Jahr mit der ungarischen Nationalmannschaft der Aufstieg in die Top-Division und tritt mit den Magyaren bei der kommenden Weltmeisterschaft in Riga und im (dann ehemals heimischen) Tampere an. Dort trifft man am 21. Mai auch auf die deutsche Auswahl.

