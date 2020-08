Iserlohn Roosters holen Cameron MacDonald

Iserlohn. Der 43-Jährige kommt als Torwarttrainer.

Die Iserlohn Roosters haben Cameron MacDonald verpflichtet. Der gebürtige Kanadier verstärkt das Trainerteam und wird wird sich als Nachfolger von Anders Palm um die Torhüter und Videoanalysen kümmern. Der 43-Jährige arbeitete zuvor drei Jahre lang beim ungarischen Klub Fehervar AV19 mit den Torhütern des EBEL-Teams und des Nachwuchses.

Iserlohns Sportlicher Leiter Christian Hommel sagt zu den Hintergründen des Transfers: „Unsere Coaches hatten einen großen Anteil an dieser Verpflichtung. Für uns ist es neben der fachlichen Qualifikation wichtig, dass die Kooperation im gesamten Trainerteam funktioniert. Wir hatten tolle Gespräche mit Cameron MacDonald, der die richtige Arbeitseinstellung und Erfahrung mitbringt, auch in Bezug auf die Arbeit in der Nachwuchsförderung.“

Trainererfahrung sammelte MacDonald unter anderem bei Ian Clark, der als einer der besten Torwarttrainer der NHL gilt. Er möchte Palms erfolgreiche Arbeit fortsetzen. „Der Job als Goalie-Coach und Video-Analyst hat viel mit dem Auge fürs Detail und der Genauigkeit zu tun. Es ist nicht entscheidend, ob man als Profi gespielt hat, sondern, dass man professionell arbeitet.“