Iserlohn Roosters gewinnen Krimi gegen den ERC Ingolstadt

Iserlohn. Im Penaltyschießen treffen Daugavins und Poirier für die Iserlohn Roosters, Ingolstadt verzweifelt an Hannibal Weitzmann.

Ein spannendes und bis über das letzte Drittel hinaus ausgeglichenes Duell haben sich am Sonntagnachmittag die Iserlohn Roosters und der ERC Ingolstadt geliefert. Auffällig war, dass die Partie mit zunehmender Spieldauer immer besser wurde.





Eishockey, DEL: Iserlohn Roosters - ERC Ingolstadt 2:1 (0:0, 1:1, 0:0) n.P. Das erste Drittel bot erschreckend wenige sportliche Höhepunkte. Die Statistik wies nur neun Torschüsse aus – drei für Iserlohn und die doppelte Anzahl für die interessant besetzten Gäste. Marko Friedrich und Co-Trainer Brad Tapper erlebten ihre Iserlohn-Rückkehr, und ERC-Goalie Kevin Reich wird in der kommenden Saison Andy Jenike herausfordern – das wird zumindest seit Monaten hartnäckig gemunkelt. Greg Poss schenkte aber Hannibal Weitzmann das Vertrauen.

Strafzeiten-Festival im ersten Durchgang

Die Gäste taten mehr für das Spiel, aber gefährliche Abschlüsse gelangen nur Emil Quaas (19. Minute) und Wojciech Stachowiak mit der Pausensirene. Geprägt wurde das Drittel durch die Strafminuten. Insgesamt elf sammelten beide Teams an, phasenweise saßen auf beiden Seiten drei Akteure draußen. Für eine zünftige Schlägerei bekamen allein Brent Raedeke und Matthew Bodie fünf Minuten aufgebrummt. Ausgerechnet Casey Bailey, der zuvor zweimal durch Probleme bei der Puckbehandlung auffiel, drückte die Scheibe nach gut 14 Minuten über die Linie. Allerdings hatte sich Mike Brown in der Entstehung durch Halten einen Vorteil verschafft – der Treffer zählte nicht. Das 0:0 zur ersten Pause ging in Ordnung, näher dran an einem regulären Treffer waren aber die Gäste.

Doch alles was an packenden Szenen vor den Toren fehlte, wurde im zweiten drittel nachgeholt. Brown läutete mit einem Schuss, der aus guter Position allerdings eine Etage zu hoch angesetzt war, eine Phase ein, in der es den Roosters gelang, sich immer mal wieder in ihrer Angriffszone festzusetzen. Zum nächsten guten Abschluss kam erneut Brown, aber Reich war zur Stelle. Dann kam die kalte Dusche: Ingolstadts Verteidiger Colton Jobke kam nach einem missglückten Klärungsversuch an der blauen Linie in Besitz der Scheibe, die er schnell aufs Tor feuerte und darin versenkte.

Émile Poirer ist schnell zur Stelle

Von einem Schock auf Iserlohner Seite konnte aber keine Rede sein. Nur 100 Sekunden danach war Émile Poirier in vergleichbarer Position zur Stelle, einen Augenblick später war der Ausgleich amtlich. Brown, Reck und Ugbekile hatten in der Folge gute Chancen, die beste vergab aber Poirier, dessen Bauerntrick von Reich von der Linie gekratzt wurde. Die Statistik wies nun 15:13 Torschüsse zugunsten der Roosters aus, bezogen aufs Drittel waren es 12:7 Schüsse. Beinahe hätte das Drittelfazit „Schüsse statt Strafen“ lauten können, doch Sekunden vor der zweiten Pause erwischte es Kaspars Daugavins und den Ingolstädter Tye McGinn wegen übertriebener Härte.

Topchancen im dritten Drittel ungenutzt

Im Schlussdrittel bearbeiteten sich beide mit offenem Visier. Fabio Wagner und Philipp Krauß brachten das von Hannibal Weitzmann gehütete Roosters-Tor in Bedrängnis, die Führung für die Roosters hatten Rech und vor allem Casey Bailey auf dem Schläger, der aber am Sonntag Pech bei fast allen Aktionen hatte, es aber immer wieder aufs Neue versuchte. Im Auslassen bester Chancen waren dann wieder die Gäste an der Reihe, Ty Ronning blieb gegen Weitzmann aber nur zweiter Sieger. Ein Powerplay 3:35 Minuten vor Spielende ließ die Fans darauf hoffen, den Krimi noch in der regulären Spielzeit zu gewinnen, doch die zwei Minuten verstrichen ohne Treffer. Es ging also doch in die Verlängerung, in der es weiterhin rasant hin und her ging. 2:21 stellte Poirier Gegenspieler Ronning ein Bein, das Überzahlspiel dauerte aber nur 52 Sekunden – dann musste auch Ronning raus. Sekunden vor dem Ende der Verlängerung machte Weitzmann eine ganze Salve von Ingolstädter Torchancen zunichte. Im Penaltyschießen traf Daugavins, Weitzmann parierte gegen Feser, Poirier verwandelte und Weitzmann blieb auch gegen Frederik Storm Sieger. Die Roosters standen damit als Sieger fest.

Tore: 0:1 (25:01) Jobke (Friedrich), 1:1 (26:41) Poirier (Alanov Bender).

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn Hemer Letmathe