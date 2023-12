Iserlohn Roosters drei Spiele ohne Mitch Eliot

Iserlohn. Der DEL-Disziplinarausschuss zieht Mitch Eliot für drei Spiele aus dem Verkehr. Grund ist sein Crosscheck beim Spiel in Schwenningen.

Für seinen Crosscheck gegen Daniel Pfaffengut im Spiel bei den Schwenninger Wild Wings (1:5) ist Roosters-Verteidiger Mitch Eliot für drei Spiele gesperrt worden. Das teilte die DEL am Freitag mit. Eliots Verhalten sei rücksichtslos gewesen, außerdem habe der 25-Jährige eine schwere Verletzung des Gegenspielers in Kauf genommen. Der Disziplinarausschuss verurteilte Eliot zudem zur Zahlung einer Geldstrafe in nicht genannter Höhe. Er wird somit die Spiele gegen Frankfurt (30. Dezember), in Köln (2. Januar) und gegen Wolfsburg (5. Januar) verpassen. Beim Auswärtsspiel in Straubing am 7. Januar darf Eliot dann wieder mitmischen.

