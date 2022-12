Iserlohn Roosters drehen das Spiel beim ERC Ingolstadt

Casey Bailey, hier in einer Szene vom Aufeinandertreffen Anfang November, traf in Bayern zum zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich für die Iserlohn Roosters.

Ingolstadt. Verrückte Iserlohn Roosters: Auf den Niederlagen-Dreierpack folgt ein Sechs-Punkte-Wochenende.

In Ingolstadt feierten die Iserlohn Roosters ihren vierten Auswärtssieg in dieser Saison. Mit einer bärenstarken Defensivleistung bezwang das Team von Trainer Greg Poss den Tabellendritten der DEL mit 2:1.

Im ersten Durchgang gerieten die Sauerländer schnell ins Hintertreffen. Zwar konnte der Gast zunächst eine Unterzahl schadlos überstehen, doch im Augenblick als Sena Acolatse zurück auf das Eis kam, unterlief Torsten Ankert ein folgenschwerer Fehler in der eigenen Zone. Flaake fing die Scheibe an der Bande ab, bediente Henriquez-Morales und der ließ mit einer Körpertäuschung Andreas Jenike keine Chance. In der Folge hatte Ingolstadt zwar etwas mehr vom Spiel, doch dem gefürchteten Dauerdruck konnten die Roosters immer wieder entgehen. Eine der Kontermöglichkeiten schloss Casey Bailey erfolgreich ab. Nach einem kurzen Stopp schlenzte der Iserlohner den Puck wunderschön zum 1:1-Ausgleich in den Winkel. Die Gäste hatten sich dieses Ergebnis durch ihren konzentrierten Auftritt verdient.

Andreas Jenike verhindert höheren Rückstand

Etwas fahrlässig begannen die Iserlohner den Mittelabschnitt. Gleich zwei Mal musste Andreas Jenike mit seinem Schoner gegen die frei stehenden Henriquez-Morales und Flaake abwehren. Selbst den Nachschuss von Storm wehrte der Goalie auf dem Eis liegend mit dem Schoner ab. Danach knüpften die Gäste aber da an, wo sie im ersten Drittel aufgehört hatten. In der Defensive aufmerksam und effektiv im Spielaufbau, ließen sie dem ERC wenig gefährliche Situationen vor dem Tor zu. Auf der anderen Seite setzten die Roosters immer wieder kleine Nadelstiche. Aber Brown und zweimal Daugavins scheiterten am stark haltenden Keeper Michael Garteig. Ein Ingolstädter Scheibenverlust an der blauen Linie nutzte Eugen Alanov eiskalt aus zur 2:1-Führung für die Sauerländer. Fast hätte Bailey kurz vor der Pausensirene noch erhöht, doch sein Hammer wurde noch an den Pfosten abgefälscht. So blieb es bei der etwas überraschenden Gäste-Führung nach 40 Minuten.

Ingolstädter Schlussoffensive schadlos überstanden

Mit zwei großen Möglichkeiten starteten beide Teams ins Schlussdrittel. Zunächst eilte Lean Bergmann unbedrängt auf Michael Garteig zu, doch der Roosters-Stürmer schoss den Puck knapp am Tor vorbei. Auf der anderen Seite schlenzte Matteau den Puck in Überzahl von der blauen Linie Richtung Iserlohner Tor und Pietta fälschte die Scheibe mit seinem Schläger noch an den Innenpfosten ab. Mitte des letzten Durchgangs spielten sich die Gastgeber in ihre druckvollste Phase der Partie, doch die Sauerländer verteidigten ihre Führung mit viel Kampf und Leidenschaft. Brown, Poirier und Bailey verpassten sogar die 3:1-Führung für die Gäste. Als das Team auch das letzte Ingolstädter Aufbäumen mit einem Mann mehr auf dem Eis schadlos überstanden, war die Freude über das Sechs-Punkte-Wochenende groß.

Tore: 1:0 (03:10) Henriquez-Morales, 1:1 (13:13) Bailey, 1:2 (36:49) Alanov.

