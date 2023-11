Iserlohn Roosters: Christian Hommel ist nicht mehr Manager

Iserlohn Nach dem schlechten Saisonstart der Roosters zieht sich Christian Hommel als Sportlicher Leiter zurück. Das sagen der Club und Hommel selbst.

Christian Hommel ist nicht mehr Manager der Iserlohn Roosters: Nach den Ereignissen rund um seine Person sei der Sportliche Leiter mit dem Wunsch an die Geschäftsführung herangetreten, von seinem Amt mit sofortiger Wirkung zurückzutreten. Dies teilt der Verein am Donnerstagnachmittag mit.

„Es darf nicht sein, dass der so wichtige Kampf um den Klassenerhalt von der möglicherweise anhaltenden Kritik an meiner Person oder anderen Personen überschattet wird. Diese Mannschaft braucht echten Zusammenhalt, Fans und Verein als verschworene Einheit, von jetzt an bis zum letzten Spieltag“, sagte Hommel in einer Video-Botschaft, die auf den Sozialen Medien der Roosters veröffentlicht wurde. „Mit dem heutigen Tag habe ich mich deshalb entschieden, von meinem Amt als Sportlicher Leiter zurückzutreten.“

Im Rahmen einer Gesellschafterversammlung am Mittwochabend wurde dem Wunsch nach Auflösung seines Vertrages entsprochen. „Wir bedauern, dass Christian Hommel diese Entscheidung treffen musste, können seine Entscheidung allerdings nachvollziehen. Die Entwicklungen der vergangenen Wochen und die vor allem in den Sozialen Medien teils menschenverachtend vorgetragene Kritik an seiner Person sind allerdings nicht der Hauptgrund für seine Bitte, von seinen Aufgaben entbunden zu werden. Vielmehr hat er die Entscheidung vor allem für seine Familie getroffen“, erklärt Wolfgang Brück als Geschäftsführender Gesellschafter der Sauerländer. Alle vertraglichen Rahmenbedingungen seien bereits geklärt.

Dank für Hommels vorbildliche Identifikation mit den Roosters

„Völlig unabhängig von der aktuellen sportlichen Situation der Mannschaft danken wir Christian Hommel für seine Arbeit in den zurückliegenden Jahren. Sein persönliches Engagement und seine besondere Identifikation mit seiner Aufgabe und den Iserlohn Roosters generell war vorbildlich. Betrachtet man die Herausforderungen seiner Amtszeit, hat Christian Hommel viele gute Entscheidungen zugunsten des Clubs getroffen und seine Qualifikation unter Beweis gestellt“, lässt sich der Gesellschafterkreis zitieren.

Aus nachvollziehbaren Gründen habe die Gesellschafterversammlung bereits am Abend das Vorgehen für die Suche nach einem neuen Sportlichen Leiter abgestimmt, die jetzt kurzfristig angestoßen werden wird. Details dazu werden in den kommenden Tagen bekannt gegeben. „Alle Gesellschafter sind sich der besonderen Verantwortung für den Club, die Fans und die besondere Tradition des Eishockeys im Sauerland bewusst. Nicht erst jetzt wurde im Gesellschafterkreis eine kritische Fehleranalyse der Gesamtsituation begonnen“, so Wolfgang Brück weiter.

