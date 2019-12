Iserlohn Roosters besiegen ihr Nürnberg-Trauma

Tore satt und ein Erfolgserlebnis bei den Ice Tigers: Im letzten Spiel dieses Jahres entschädigten die Roosters ihre Fans für manchen blutleeren Auftritt in der jüngeren Vergangenheit. Doch bis gejubelt werden durfte, galt es eine wilde Achterbahnfahrt zu überstehen, dabei sah der IEC mittendrin schon wie der sichere Sieger aus.





Nürnberg Ice Tigers - Iserlohn Roosters 4:5 (0:2, 1:1, 3:1) n.V. Es war fast unheimlich: Am Magenta-Sport-Mikrofon beschrieb Roosters-Verteidiger Jens Baxmann, worauf es in Nürnberg ankommen würde. Gut in der Defensive müsse man stehen, vorne viel gefährlicher werden, vielleicht ein schnelles Tor erzielen und sich bietende Überzahl-Situationen nutzen. Nun kann man davon ausgehen, dass sich Baxmann und seine Teamkameraden dieses Liste schon in der Vergangenheit häufiger zurecht gelegt haben, doch im letzten Spiel des Jahres 2019 arbeiteten die Roosters sie Punkt für Punkt ab.

Baxmann muss verletzt runter, Möser bleibt am Seilsersee

Es begann mit dem frühen Tor: 44 Sekunden waren gespielt, als Brody Sutter nach einem Bully in der Spielfeldmitte ein paar Meter gut machte, nicht beherzt genug gestört wurde und dann die Scheibe ins linke Toreck der Gastgeber feuerte. Die Tigers waren keineswegs geschockt, im Gegenteil. Wütende Angriffe auf das Iserlohner Tor waren die Folge. Jetzt zeigte sich, dass die Defensive so gut stand wie es Baxmann, der aufgrund einer noch unbekannten Blessur nach dem zweiten Drittel draußen bleiben musste, forderte. Unter anderem gehörte Janik Möser zu den Verteidigern, die ihre Sache so gut machten. Die Leihgabe von den Adlern Mannheim bleibt nun dem Vernehmen nach mindestens bis Februar in Iserlohn.

Alles weitere erledigte Andreas Jenike, der in seiner früheren Heimat reichlich zu tun bekam. 8:1 lautete die Torschussbilanz nach gerade einmal dreieinhalb Minuten. Trotzdem: Die Körpersprache der Roosters war mit der des vorangegangenen Augsburg-Spiels nicht ansatzweise zu vergleichen. Und wie oft haderten sie am Seilersee in dieser Saison schon mit den Schiedsrichterentscheidungen? Diesmal meinten es die Unparteiischen auch mal gut mit Jason O’Learys Jungs – zumindest in der elften Minute. Ryan O’Connor sorgte in einer unübersichtlichen Szene dafür, dass der Schläger des langjähriges Roosters Chad Bassen im Gesicht von Jake Weidner landete, der eine blutige Lippe davontrug. Dafür gab’s vier Minuten gegen den Nürnberger. Und wieder wurde eine Baxmann-Forderung Realität: Alex Dmitriev marschierte über die rechte Seite, brachte die Scheibe vors Tor, wo Michael Clarke nur noch den Schläger hinhalten musste. Eine 2:0-Führung nach knapp zwölf Minuten wird wahrscheinlich niemand auf der Rechnung gehabt haben. Es war ein klassischer Wirkungstreffer, die Ice Tigers wirkten beeindruckt und angezählt, trotzdem wären sie beinahe zum Anschluss gekommen, doch Andy Jenike reagierte stark gegen Daniel Fischbuch.

Auch im zweiten Drittel hatte er genügend Gelegenheiten sich auszuzeichnen, die besseren Chancen erarbeiteten sich jedoch die Roosters. Julian Lautenschlager (28.) und Mike Halmo, der nur die Latte traf (32.), hatten Pech im Abschluss. Das Publikum in der Nürnberger Arena pfiff entweder die eigene Mannschaft aus oder schwieg – erst recht nachdem Erik Buschmann für Iserlohn auf 3:0 stellte. Das hätte eine Vorentscheidung sein können, wenn nicht Max Kislinger 32 Sekunden vor Drittelende zum 1:3 aus Sicht der Franken getroffen hätte.

Wie dünn ein Zwei-Tore-Vorsprung sein kann, zeigte sich nach Wiederbeginn. Binnen 4:20 Minuten kippte das Spiel komplett, diesmal nutzten die Tigers gleich zweimal ihr Überzahlspiel. Halmo saß eine fragwürdige Vier-Minuten-Strafe ab. Doch die Köpfe der Roosters hingen keineswegs. Dmitriev sorgte vier Minuten vor Ende der regulären Spielzeit für den Ausgleich, und auch in der Verlängerung hatten die Gäste Oberwasser. O’Connor setzte das dicke Ausrufezeichen hinter diesen offenen Schlagabtausch.