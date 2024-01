Iserlohn Kangaroos verlieren Krimi im Herzschlagfinale

Iserlohn Die Iserlohn Kangaroos wollten gegen das Überraschungsteam aus Rist Wedel zurück in die Erfolgsspur und standen kurz vor dem Ziel.

Es hat nicht sollen sein. Statt des erhofften Befreiungsschlages im Play-off-Kampf kassierten die Iserlohn Kangaroos am Samstagabend beim Heimspielauftakt 2024 die wohl bitterste Niederlage der Saison.

Basketball, 2. Bundesliga ProB: Iserlohn Kangaroos - SC Rist Wedel 83:84 (14:14, 36:36, 63:60). Es lief die 37. Minute, und gerade hatten die Gäste aus Norddeutschland eine zwischenzeitliche Sieben-Punkte-Führung der Kangaroos (71:64) ihrerseits durch einen 12:0-Lauf in einen Zwei-Punkte-Vorsprung (71:73) verwandelt. Zuvor hatten sich beide Teams über drei Viertel hinweg eine kämpferische Partie auf Augenhöhe geliefert, in der sich keine Mannschaft auf mehr als fünf Punkte absetzen konnte.

In dieser Phase jedoch dominierten die Rister eindeutig die und kamen nach Offensivrebounds immer wieder zu zweiten Chancen, die sie meistens nutzten. Insbesondere gegen SC-Center Camron Reece fanden die Iserlohner jetzt kaum noch Lösungen.

Und es sollte noch schlimmer kommen für das Shirvan-Team: Denn die Gäste setzten nach und bauten ihren Vorsprung gegen scheinbar jetzt resignierende Kangaroos sogar auf 82:73 aus. Ein Neun-Punkte-Rückstand und nur noch 90 Sekunden zu spielen? In diesem Moment glaubten wohl auch die optimistischsten unter den rund 700 Kangaroos-Fans nicht mehr an eine Wende, zumal auch noch der einmal mehr starke Elias Marei mit seinem fünften Foul auf der Bank Platz nehmen musste.

Schlussminute an Dramatik nicht zu überbieten

Was folgte, war eine Schlussphase, die an Dramatik nicht mehr zu überbieten war. Eröffnet wurde sie von einem erfolgreichen Korbleger von Joe Konradt (75:82). Dann blockte Jonathan Almstedt zunächst unter dem eigenen Korb einen Rister Wurfversuch, um dann im Gegenzug nach Assist von Viktor Ziring einen Dreier zu versenken (78:82). Der folgende Einwurf der Gäste landete direkt in den Händen von Sam Mpacko, der sich nicht lange bitten ließ und ebenfalls von „down under“ versenkte (81:82).

Plötzlich war die Partie in weniger als einer Minute wieder völlig offen. Niemand hielt es jetzt mehr auf den Sitzen. Als sich dann auch noch auf der Gegenseite Travis Henson den Defensiv-Rebound nach einem Johansson-Wurf schnappte, verwandelte sich die Matthias-Grothe-Halle endgültig in ein Tollhaus. Viktor Ziring blieb jedoch eiskalt und brachte seine Farben mit einem erfolgreichen Sprungwurf tatsächlich wieder in Führung (83:82).

Reece-Korbleger trifft Kangaroos mitten ins Herz

Doch noch waren zwölf Sekunden zu spielen, und die Gäste hatten einen letzten Angriff. Natürlich landete der Ball erneut beim bulligen Camron Reece, der sich gegen Jonathan Almstedt zum Korb durchtankte und von den Kangaroos dabei einmal mehr nicht entscheidend genug gestört werden konnte. Sein erfolgreicher Korbleger zum 83:84 traf die Kangaroos mitten ins Herz. Als dann 4,5 Sekunden vor Schluss ein weiter, verzweifelter Ziring-Pass nach vorn nicht mehr einen Iserlohner Abnehmer fand und stattdessen im Aus landete, ließ die Schlusssirene die Gäste über einen glücklichen Sieg jubeln und zutiefst enttäuschte Kangaroos zurück, die für einen aufopferungsvollen Kampf am Ende doch nicht belohnt wurden.

