Iserlohn Kangaroos überzeugen mit großer Geschlossenheit

Foto: Michael May

In der Hinrunde hatten die Kangaroos noch mit 81:94 gegen Düsseldorf verloren (hier eine Szene), doch am Samstag nahmen sie Revanche.

Düsseldorf Bei den Giants Düsseldorf ist den Iserlohner Basketballern die Revanche für die Hinrundenniederlage gelungen

Vor der Partie hatte Düsseldorfs Chefcoach Kevin Magdowski Klartext geredet. „Wenn man in die Play-offs will, muss man Iserlohn schlagen.“ Das hat nicht ganz geklappt, denn die Kangaroos warteten am Samstagabend mit einer sehr konzentrierten und mannschaftlich geschlossenen Leistung auf und nahmen erfolgreich Revanche für die Hinrundenniederlage.

2. Basketball-Bundesliga Pro B: Giants Düsseldorf – Iserlohn Kangaroos 84:92 (19:16/44:53/65:72). Es waren nur ein paar Minuten, in denen die Giants ihrer Favoritenrolle gerecht zu werden schienen. Aber die Gäste fingen sich schnell und blieben für den Rest des Viertels stets auf Schlagdistanz. Zu Beginn des zweiten Durchgangs sorgte Ruben Dahmen mit drei Freiwürfen für den Ausgleich (19:19) und wenig später mit einem Dreier auch für die erste Führung (21:22). Und die Gäste legten vor allem dank des starken Tanner Graham und der zwei Jetullahi-Dreier nach und hatten sich nach 18 Minuten schon ein kleines Polster zugelegt (32:45).

„Wir haben hochprozentig getroffen, 37 Punkte im zweiten Viertel können sich sehen lassen“, lobte Trainer Stephan Völkel. Ihm gefiel auch, wie seine Mannschaft die Giants attackierte und immer wieder gut in die Lücken kam.

Einkalkuliert hatte er jedoch, dass sich ein Gegner vom Kaliber der Düsseldorfer nicht so einfach abschüttelt lassen würde. Und in der Tat schlossen die Gastgeber mehrfach auf, aber sie schafften es nie, das Spiel zu drehen. Die Kangaroos hielten konsequent dagegen, was auch dazu führte, dass die Hausherren immer wieder Phasen mit einer schwachen Trefferquote einstreuten. Aber sie witterten spätestens beim 65:67 (29.) Morgenluft, doch der Iserlohner Konter folgte postwendend. Moritz Hübner und Jonas Buss bauten den Vorsprung bis zum Ende des dritten Abschnitts wieder aus.

Es zeichnete die Mannschaft aus, dass sie nie nervös wurde und konzentriert an ihrem Plan festhielt. Das änderte sich auch im letzten Viertel nicht, aber die Düsseldorfer gaben sich natürlich noch nicht geschlagen. Beim 76:76 (35.) waren sie wieder gleichauf, und beim 80:80 drohte die Partie dreieinhalb Minuten vor Schluss zu kippen. Aber die Iserlohner bewiesen im Finish enorme Nervenstärke, nutzten ihre Möglichkeiten und setzten sich entscheidend auf 91:80 ab. „Es ist auch eine Qualität, so ein Spiel nach Hause zu bringen. Und in Düsseldorf muss man erst einmal gewinnen“, resümierte der zufriedene Stephan Völkel.

Giants: Liebert, Mavin (24), Lollis (5), Boner (2), Mikutis (21), Pook, Gebhardt (3), Schick (10), Demirbas, Gulley (16), Fouhy (3).

Iserlohn: Jetullahi (9), J. Dahmen (6), Prostran (8), Hübner (14), Graham (24), Möller (17), Buss (3), R. Dahmen (10), Schneider (1).

Dreier: Giants 11/31 = 35% (Mikutis 4, Mavin, Schick, Gulley je 2, Fouhy) - Kangaroos 11/22 = 50% (Graham 4, Jetullahi, J. Dahmen, Hübner je 2, R. Dahmen). - Feldwurfquote: 32/80 = 40% - 33/61 = 54%. - Freiwürfe: 9/14 = 64% - 15/18 = 83%. - Rebounds: 39 - 39.- Ballverluste: 13 - 20. - Fouls: 18 - 17.

Kangaroos-Trainer Stephan Völkel: „Wir sind nicht gut ins Spiel gekommen, hatten aber dann 14, 15 Minuten wirklich gute Minuten. Am Ende muss man der Mannschaft ein großes Kompliment machen, dass sie in den schwierigen Phasen, als Düsseldorf rangekommen ist, nicht auseinandergefallen, sondern noch näher zusammengerückt ist. Wir haben den Ball gut bewegt und als Team richtig gut gespielt.“

Nächstes Spiel: Kangaroos - Itzehoe Eagles, Samstag, 19.30 Uhr.