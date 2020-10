Iserlohn Kangaroos testen gegen Paderborn

Iserlohn. Geht es nach dem ursprünglichen Plan, ist es das letzte Vorbereitungsspiel der ProB-Basketballer der Iserlohn Kangaroos auf die Saison 2020/21, wenn am heutigen Mittwoch um 20 Uhr die klassenhöheren Uni Baskets aus Paderborn in der Matthias-Grothe-Halle auflaufen.

Bei den Bemühungen um einen weiteren Testspielgegner gibt es noch keine Zusage, so dass Iserlohns Coach Stephan Völkel davon ausgehen muss, dass es sich um die Generalprobe handelt. Im Sonntagsspiel gegen Leverkusen konnten die Kangaroos deutliche Fortschritte dokumentieren, doch der Trainer wies auch darauf hin, dass es für den Kontrahenten die dritte Partie in drei Tagen war.

„Ergebnisse sind zweitrangig. Es kommt vielmehr darauf an, dass wir uns an die intensive Spielweise des Gegners gewöhnen, denn im ersten Punktspiel in Münster wird es auch sehr physisch zugehen“, so Völkel. Dennoch liefert ein solches Spiel auch den Fingerzeig, ob eine Entwicklung stattfindet. Zu Beginn der Vorbereitung unterlagen die Waldstädter, die erneut komplett antreten können, sehr deutlich bei den Ostwestfalen. Jetzt soll auch mit Hilfe einer neu einstudierten Verteidigungsvariante eine bessere Leistung zu sehen sein. wasi