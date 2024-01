Iserlohn Kangaroos: So verlief der 2. Teil des Derbys

Schwelm Die Basketballer der Iserlohn Kangaroos waren im Rückspiel des ProB-Derbys gegen Schwelm auf Wiedergutmachung aus, doch es kam anders.

„Das war ein Jahresauftakt nach Maß“ – allerdings waren diese Worte am Samstagabend durch das Mikro des Schwelmer Hallensprechers zu hören. Da waren zutiefst frustrierte Kangaroos gerade mit hängenden Köpfen und leeren Blicken auf dem Weg zu ihren treuen Fans, um sich bei ihnen für die einmal mehr großartige Unterstützung zu bedanken. Denn wenigstens die „rote Wand“ war aus Iserlohner Sicht am Samstagabend erstklassig, was man vom Shirvan-Team nach einer über weite Strecken der zweiten Halbzeit desaströsen Vorstellung nicht behaupten konnte.

Basketball, 2. Bundesliga ProB: EN Baskets Schwelm - Iserlohn Kangaroos 92:73 (23:24, 47:45, 67:54). Wiedergutmachung für die 80:89-Heimniederlage in Teil 1 des ewig jungen Derbys kurz vor Weihnachten hatte Headcoach Dennis Shirvan im Vorfeld von seiner Mannschaft verlangt, und seine Spieler schienen ihn zunächst auch zu erhören. Von der ersten Sekunde an hellwach und fokussiert setzten sie die Gastgeber sofort unter Druck und lagen durch den rechtzeitig wieder fit gewordenen Travis Henson schnell in Führung. Der US-Amerikaner erzielte die ersten sieben Punkte für die Iserlohner im Alleingang.

Clayton Ladines „Buzzer Beater“ bringt Führung nach dem ersten Viertel

Schwelm hielt mit einer am Ende sensationellen Dreierquote von 50 Prozent dagegen und ging beim 15:12 (6.) seinerseits erstmalig in Führung. In der Folge entwickelte sich das erwartete, umkämpfte Spiel, wo am Ende des ersten Viertels durch Ladines „Buzzer Beater“ die Kangaroos ihrerseits wieder die Nase knapp vorne hatten.

Hart umkämpft wie in dieser Szene war das Derby nur im ersten Durchgang. Foto: Christoph Schulte / IKZ Christoph Schulte

Im zweiten Viertel zogen die Baskets dann jedoch schnell wieder auf 36:28 davon. Erst eine Auszeit von Coach Dennis Shirvan brachte seine Mannschaft wieder in die Spur. Ben Uzomas Korbleger, Viktor Zirings Freiwürfe und Travis Hensons Dunking sorgten für den erneuten Ausgleich (36:36, 16.). Auch wenn schließlich der Tabellenzweite aus Schwelm mit einer Zwei-Punkte-Führung in die Kabine ging, war die Partie völlig offen und die Kangaroos-Fans voller Hoffnung auf die Wende.

Statt erhoffter Wende droht das Debakel

Doch sie sollten bitter enttäuscht werden. Denn nach der Pause nahm die Partie aus Iserlohner alles andere, als den erhofften Verlauf. Die Baskets starteten furios mit einem 6:0-Lauf, was Shirvan erneut zu einer schnellen Auszeit zwang. Die verpuffte dieses Mal allerdings völlig wirkungslos. In der Offensive erlaubten sich die Kangaroos jetzt zunehmend leichte Fehler und die Trefferquote sank rapide. Ganze neun Punkte brachte das Shirvan-Team im dritten Viertel zustande. Nachdem der junge Malick Kordel mit seinem Dunking wenigstens ein Lebenszeichen gesetzt hatte, konterten die Hausherren mit einem weiteren 8:0-Lauf zum 65:50 – mehr als eine Vorentscheidung vor dem Schlussabschnitt.

Travis Henson gehörte zu den wenigen Lichtblicken bei den Kangaroos. Foto: Christoph Schulte / IKZ Christoph Schulte

Mehr aus Iserlohn, Hemer und Letmathe

Im letzten Viertel ergaben sich die Kangaroos fast ausnahmslos ohne große Gegenwehr in die sich anbahnende, deutliche Niederlage. Lediglich Travis Henson stemmte sich weiter gegen das Unvermeidliche, während andere Führungsspieler wie Konradt, Ziring, Ladine oder Almstedt weit unter ihren Möglichkeiten blieben. Am Ende stand eine weitere, ernüchternde 73:92-Niederlage und die Erkenntnis, dass sich die Kangaroos in den kommenden Spielen deutlich steigern müssen. Denn in dieser Form dürfte das ausgegebene Minimalziel „Play-offs“ immer mehr außer Reichweite geraten.

Schwelm - Iserlohn 92:73 Schwelm: Ajagbe (9), Urspruch, Cikara (1), Merz (19/2 Dreier), Hornscheidt (16/4), Bergen, Miller (18/1), Frazier (14/4), Reuter (10/2), Pehar, Karafillidis (2), Klesper (3). Iserlohn: Henson (28/2), Ziring (10/2), Kordel (6), Mpacko (2), Ladine (6/1), Konradt (5/1), Marei (6), Groh, Almstedt, Pavljak, Dahmen (2), Uzoma (8). Spielverlauf: 4:10 (3.), 12:12 (5.), 18:14 (7.) 23:24 (10.), 33:28 (13.), 36:32 (15.), 38:38 (17.), 45:45 (19.), 54:45 (22.), 57:48 (25.), 65:50 (28.), 70:58 (34.), 84:65 (37.), 90:70 (39.). Feldwurfquote: 53% - 38%; Dreierquote: 50% (13/26) - 21% (6/29); Freiwürfe: 65% (17/26) - 65% (17/26); Rebounds: 31 - 42; Ballverluste: 19 - 20; Fouls: 23 - 22; 5. Foul: Marei (31.); Zuschauer: 1500. Falk Möller (Trainer Schwelm): „Wir haben eine schlechte erste Halbzeit gespielt. Meine Spieler haben dann aber die richtige Reaktion gezeigt. Die Stimmung in der Halle hat uns in der zweiten Hälfte getragen.“ Dennis Shirvan (Trainer Iserlohn): „In der ersten Hälfte haben wir unseren Gameplan halbwegs gut umgesetzt, bevor wir uns im dritten Viertel selbst zerlegt haben. Wir haben Schwelm ins Laufen kommen lassen und konnten das dann nicht mehr stoppen. Am Ende wollten wir es in der Offensive erzwingen, und das Ganze ist schließlich in ein Gezocke ausgeartet. Dafür gibt es keine Entschuldigung. Wir haben als Team verloren.“ Nächstes Spiel: Iserlohn Kangaroos - SC Rist Wedel, Samstag, 13. Januar, 19.30 Uhr

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn Hemer Letmathe