Iserlohn Kangaroos künftig ohne Emil Loch

Iserlohn. Mit Emil Loch verlässt ein weiterer Leistungsträger die Iserlohn Kangaroos. Der Small Forward sucht eine neue Herausforderung in der ProA.

Emil Loch wird zur kommenden Saison eine neue Herausforderung annehmen. Der 21-jährige Flügelspieler war zwei Jahre lang Teil der Kangaroos und stand in 48 Spielen der 2. Basketball Bundesliga ProB für die Waldstädter auf dem Parkett.

Der 1,98 Meter große Small Forward bestach insbesondere durch seine Athletik und seine starken Quoten aus der Distanz. In den beiden Spielzeiten in Iserlohn traf Loch 41,6 und 37 Prozent von jenseits der Drei-Punkte-Linie, was ihn zu einem wichtigen Teil der Kangaroos-Offensive machte. Dem Iserlohner Publikum wird Emil sicherlich auch durch seine spektakulären Dunks und Blocks in Erinnerung bleiben.

Emil Loch möchte sportlich nächsten Schritt machen

Emil Loch ist dankbar für die Zeit im Kangaroos-Dress: „Ich werde in der kommenden Saison leider nicht mehr für die Kangaroos auflaufen, weil ich mich dazu entschieden habe, den nächsten Schritt zu machen und in die ProA zu wechseln. Ich bedanke mich herzlich bei Michael und Dennis für die Chance, die mir hier gegeben wurde. Großer Dank auch an alle Fans und Menschen im Verein, ich habe mich hier die letzten beiden Jahre wirklich wohlgefühlt und wünsche allen viel Erfolg für die kommende Saison!“

Entwicklung zu einem echten Leistungsträger

„Emil Loch hat sich während seiner Zeit bei den Iserlohn Kangaroos zu einem echten Leistungsträger entwickelt“, kommentierte Headcoach Dennis Shirvan. „Seine harte Arbeit,sein Einsatz und sein Teamgeist werden uns fehlen. Wir danken ihm für seine wertvollen Beiträge und wünschen ihm für seine zukünftige Karriere alles Gute.“

Geschäftsführer Michael Dahmen äußerte sich ebenfalls sehr positiv: „Emil ist nicht nur ein talentierter Spieler, sondern auch ein angenehmer junger Mann und ein vorbildlicher Teamkollege. Wir sind froh darüber, dass wir ein Teil seiner Entwicklung sein durften und sind zuversichtlich, dass er auf seinem weiteren Weg große Erfolge erzielen wird. Gerne hätten wir ihn noch ein weiteres Jahr hier behalten, können aber seine Ambitionen verstehen.“

