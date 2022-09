Iserlohn Kangaroos: Generalprobensieg dank Toni Prostran

Toni Prostran, hier am Ball, sicherte in letzter Sekunden den Kangaroos-Sieg gegen die White Wings Hanau.

Iserlohn. Die Iserlohn Kangaroos müssen weiter experimentieren, denn nach Groh und Uzoma fällt jetzt auch Ruben Dahmen aus.

Testspiel hin oder her: Die Generalprobe wollten beide unbedingt gewinnen, und so entwickelte sich ein packendes Finish zwischen Kangaroos und White Wings, in dem Toni Prostran das letzte Wort hatte und Iserlohn den Sieg in letzter Sekunde bescherte.





Basketball-Testspiel: Iserlohn Kangaroos - White Wings Hanau 92:91 (33:23/46:47/74:71). Trainer Dennis Shirvan war zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft, die er mit einigen Experimenten behelligen musste. Denn das Personalproblem der Iserlohner ist kurz vor dem Pro-B-Start (am Samstag geht es nach Wolmirstedt) offenkundig. Die Neuzugänge Ben Uzoma und Matthias Groh liegen auf Eis, und nur mit Letzterem ist kurzfristig zu rechnen. Zu allem Überfluss musste sich Ruben Dahmen einer Knieoperation unterziehen, so dass er in diesem Jahr nicht mehr spielen wird. „Das ist schon heftig, und jetzt darf wirklich nicht mehr viel passieren“, stöhnte Manager Michael Dahmen am Rande der Partie. Wegen der Ausfälle sichtet er derzeit intensiv den Spielermarkt.

Henry van Herk und Joshua Dahmen die besten Werfer

Gegen die Hessen legte die Kangaroos eine erste Hälfte mit Licht und Schatten aufs Parkett. Im ersten Viertel setzten sie sich nach ausgeglichenem Beginn kontinuierlich ab, wofür nicht zuletzt Henry van Herk zuständig war. Der Neuzugang kam vor der Pause auf 14 Punkte. Dass es im zweiten Abschnitt nicht mehr so rund lief, lag auch an den Schiedsrichtern, auf deren seltsame Entscheidungen man sich nur schwer einstellen konnte. Den Hausherren kam allerdings auch die Treffsicherheit abhanden, nur 13 Punkte in diesem Abschnitt reichten nicht, um Hanau weiter auf Distanz zu halten. Nur sporadisch gelangen gute Angriffszüge – wie jener kurz vor der Sirene, als Linus Trettin (über 22 Minuten auf dem Feld) nach sehenswertem Direktspiel vollendete.

Im dritten Viertel wuchs der Rückstand zunächst an (59:68, 28.), aber dann drehten die Kangaroos auf. Joshua Dahmens und Emil Lochs Dreier wendeten das Blatt, und vor dem letzten Durchgang hatten die Iserlohner die Nase wieder vorn. Zunächst schien es in diesem Stil weiterzugehen (84:72, 34.), aber Hanau kam noch einmal zurück und zog beim 88:88 gleich. Per Dreier zum 90:91 zwölf Sekunden vor Schluss schienen die Gäste sogar noch den Sieg einzuheimsen, aber das verhinderte Toni Prostran mit einem tollen Solo.

„Man hat gesehen, dass wir Qualität haben, und kämpferisch war das wirklich gut“, resümierte Shirvan, der seinen jungen Spieler viel Einsatzzeit gewährte. „Ich muss sehen, wie sie es machen, denn wir brauchen sie in unserer Situation.“

Kangaroos: Loch (10/2 Dreier), van Herk (18/1), J. Dahmen (18/4), Boksic (11/1), Prostran (12/2), Marei (8/1), Kwast, Trettin (7/1), Mpacko (4), Pavljak (2), Treichel (2).

