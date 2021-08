Iserlohn Kangaroos freuen sich auf Zuschauer

Iserlohn. 500 Besucher dürfen beim Benefizspiel gegen Phoenix Hagen in der Matthias-Grothe-Halle dabei sein.

Die Iserlohn Kangaroos werden ihren klassenhöheren Nachbarn und Kooperationspartner Phoenix Hagen am kommenden Samstag vor Zuschauern empfangen. Das hat der Basketball-ProB-Ligist am Dienstag bekanntgegeben. Die Kangaroos haben die Zulassung für 500 Besucher erhalten, die Matthias-Grothe-Halle wird damit zu etwa einem Drittel gefüllt sein können.

Der Kartenvorverkauf ist bereits gestartet. Es dürfte niemanden mehr überraschen, dass die Eintrittskarte alleine nicht reichen wird, um live dabei sein zu können. „Wir werden nach dem 3G-Prinzip vorgehen, das heißt, dass unsere Zuschauer am Samstag geimpft, getestet oder genesen sein sollten, wenn sie in die Halle möchten“, erklärt Michael Dahmen in einer Mitteilung des Klubs.

Informationen zur Aktualität der Tests folgen noch

Darin wird auch darauf hingewiesen, dass entsprechende Nachweise wie das Testergebnis oder der Impfpass auf Paper oder in digitaler Form bereit gehalten werden sollten. Es läuft darauf hinaus, dass das Testergebnis nicht älter als 24 Stunden sein darf, Gespräche über die endgültige Regelung laufen noch.

Kangaroos-Geschäftsstellenleiterin Zlata Dahmen lässt sich wegen den noch bestehenden Unklarheiten nicht aus der Ruhe bringen. „Wir leben jetzt seit anderthalb Jahren in der Pandemiesituation. In dieser Zeit haben wir gelernt damit umzugehen und wir wissen, dass die Lage drei Tage nach einer getroffenen Entscheidung eine völlig andere sein kann.“ Für einen genaueren Blick auf das Spiel, das ein Klassiker der Saisonvorbereitung beider Teams ist, und nun im 15. Jahr in Folge ausgetragen wird, gehören zwei Perspektiven: die sportliche und die gesellschaftlich-soziale. Bekanntlich wird der Erlös der Partie gespendet, um die von der Hochwasserkatastrophe im Juli betroffenen Menschen in Hagen und Iserlohn zu gleichen Teilen zu unterstützen.

Dass das Spiel durch diesen guten Zweck eine andere Tragweite bekommt, ist allen Beteiligten bewusst. Michael Dahmen: „Nicht nur die Flutkatastrophe zeigt, wie wichtig Solidarität ist. Gerade in einem Mannschaftssport wie Basketball erreicht man als Team mit solidarischem Verhalten einfach mehr, als wenn jeder nur auf sich schaut. Glücklicherweise herrscht in vielen Bereichen in Deutschland gerade ein großes Maß an Solidarität, was ich in hohem Maße erfreulich finde.“ Am Ende könne diese Solidarität auch dabei helfen, das Pandemiegeschehen nachhaltig in den Griff zu kriegen.

„Wollen zeigen dass wir wettbewerbsfähig sind“

Trainer Dennis Shirvan verliert trotz der besonderen Umstände den Sport nicht auf dem Blick, auch wenn es ihm nicht in erster Linie um Sieg oder Niederlage geht. „Aber natürlich wollen wir zeigen, dass wir wettbewerbsfähig sind. Der erste Test gegen Bochum hat uns wichtige Erkenntnisse geliefert. Und jetzt intensivieren wir die Arbeit an einigen Stellen. Es ist der Anspruch der Jungs, sich zu beweisen, mitzuspielen, und das klassenhöhere Team bestmöglich zu ärgern.“

Normalerweise treffen Iserlohn und Hagen immer im Rahmen des NOMA-Cups aufeinander, doch weil das Turnier nun der Pandemie zum Opfer fällt, wurde kurzerhand der NOMA-Day ausgerufen. Michael Dahmen schildert den Hintergrund: „Der Cup ist natürlich auch mit Kosten verbunden. Deshalb haben wir geschaut, wie und wo wir Einsparungen vornehmen können. Gemeinsam mit unserem Partner, der NOMA GmbH Wirtschaftsberatung, haben wir den NOMA-Day ins Leben rufen können.“

