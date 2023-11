Iserlohn Kangaroos düpieren den Rekordmeister

Leverkusen Vor der Partie der Iserlohn Kangaroos beim Aufstiegsfavoriten Giants Leverkusen schienen die Rollen klar verteilt – doch es kam anders.

Mit einer bärenstarken Leistung düpierten die Iserlohn Kangaroos den deutschen Rekordmeister und zeigten damit, dass sie auch gegen die Top-Teams der Liga nicht nur mithalten, sondern auch punkten können. Dabei bildete ein überragendes erstes Viertel die Grundlage für den Erfolg des Teams von Dennis Shirvan.

Basketball, 2. Bundesliga ProB: Bayer Giants Leverkusen - Iserlohn Kangaroos 87:93 (19:28, 38:45, 61:68).

Beim Aufstiegsfavoriten aus Leverkusen sah es in den ersten Minuten aus, als sei der Korb für die mit viel Power in die Partie gehenden Kangaroos wie vernagelt. In den ersten drei Angriffen versuchten sie es zehn Mal aus der Distanz - dennoch stand bis dahin kein einziger Zähler für die Kangaroos auf der Anzeigetafel, und die Giants führten mit 5:0. Doch Jonathan Almstedts erfolgreicher Versuch jenseits der Dreipunktelinie war dann das Signal für ein regelrechtes Feuerwerk, das Iserlohns Distanzschützen in der Folge abbrannten. Henson, Ziring mit je einem und der in dieser Phase regelrecht heiß laufende Joe Konradt mit drei Dreiern warfen für das Shirvan-Team eine Neun-Punkte-Führung nach dem ersten Viertel heraus.

Kangaroos konnten frühe Führung über die gesamte Spielzeit verteidigen

Im zweiten Spielabschnitt hatte Leverkusens Coach Hansi Gnad offensichtlich die richtigen Worte gefunden. Die Abwehr der Rheinländer zeigte sich plötzlich deutlich aggressiver und ließ den Kangaroos kaum noch freie Würfe. Bis zur 15. Minute gelangen den Iserlohnern ganze zwei Punkte durch Mathias Grohs Korbleger. Da die Gastgeber allerdings vorne nach wie vor erhebliche Probleme hatten, konnten die Iserlohner ihre Führung behaupten und durch ihr inzwischen variableres Angriffsspiel bis zur Halbzeit wieder bis auf sieben Punkte ausbauen.

Nach Wiederanpfiff änderte sich am Spielgeschehen zunächst nichts. Egal, was die Riesen vom Rhein auch versuchten, die Kangaroos hatten immer die passende Antwort. So pendelte der Vorsprung konstant zwischen vier und zehn Punkten. Im Schlussabschnitt versuchten die Gastgeber dann, mit einer Pressdeckung doch noch die Wende zu erzwingen. Zwar forcierten sie damit den einen oder anderen Turnover der Kangaroos. Da sie jedoch auch weiterhin von außen nicht trafen und selbst einfachste Korbleger verwarfen, kamen sie gegen aufopferungsvoll kämpfende Iserlohner nicht entscheidend heran.

Ladine und Henson sorgten für den spektakulären Höhepunkt

Und spätestens, als Travis Henson ein Alley-Hoop-Anspiel von Clayton Ladine zum 84:72 per krachendem Dunking im Giants-Korb versenkte, war die Entscheidung gefallen, und die Kangaroos konnten einen überraschenden Auswärtserfolg bejubeln. Da blieb es nur noch eine Randnotiz, dass das Duell der beiden blass bleibenden Dahmen-Brüder punktlos unentschieden endete.

Die Statistik

Leverkusen: Oldham jr. (5), McBride (27/2 Dreier), Lollis (4), J. Dahmen, Boksic (15), Stoll (9), Brach (5), Strangmeyer (6/1), Großkopf (2), Litera (3), Urbansky (11).

Iserlohn: Henson (21/1), Ziring (8/2), Kordel (5), Ladine (15/3), Konradt (14/4), Marei (4/1), Groh (17/1), Almstedt (9/3), R. Dahmen.

Spielverlauf: 5:0 (3.), 7:8 (6.), 9:18 (7.), 14:23 (9.), 27:30 (15.), 29:34 (17.), 36:43 (19.), 45:54 (24.) 52:60 (27.), 65:74 (33.), 68:78 (35.), 72:84 (38.).

Feldwurfquote: Iserlohn: 46% - Leverkusen: 39%; Dreierquote: 18% (3/17) - 38% (14/37); Freiwürfe: 73% (32/44) - 61% (17/28); Rebounds: 39 - 44; Ballverluste: 10 - 19; Fouls: 27 - 32; 5. Foul: Stoll (38.) - Kordel (37.), Konradt (38.), Almstedt (40.); Disqualifikation: Boksic (40., 2 technische Fouls); Zuschauer: 1346.

Dennis Shirvan (Trainer Iserlohn): „Die Jungs haben heute einen richtig geilen Job gemacht und sich am Ende auch dafür belohnt. Wir haben Leverkusen die Würfe schwer gemacht, und dann haben sie Wirkung gezeigt und auch die einfachen nicht getroffen. Marko Boksic hat losgelegt wie die Feuerwehr, und ich hatte da schon echte Befürchtungen, aber dann haben wir ihn besser kontrolliert. Wir haben heute ein gutes Tempo gespielt und eine gute, ausgeglichene Scoring-Bilanz im Team gehabt, was ein ausschlaggebender Faktor war.“

