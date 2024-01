Iserlohn Kangaroos: Die Folgen der bitteren Niederlage

Iserlohn Die Iserlohn Kangaroos verlieren in der Tabelle nach der 83:84-Heimniederlage weiter an Boden im Kampf um die Play-offs.

„Diese Niederlagetut auch zwei Tage nach dem Spiel noch richtig weh und war mit Sicherheit eine der schlimmsten, die ich in meiner Karriere bisher erlebt habe“, beschreibt Kangaroos-Headcoach Dennis Shirvan am Montagvormittag seine aktuelle Gefühlslage. Ähnlich dürfte es bei seinen Spielern aussehen. Bereits direkt nach der Schlusssirene verschwanden sie mit hängenden Köpfen und leeren Blicken in die Kabine. „Ich glaube, jeder in der Halle hat gesehen, wie dieser ,Last-Second-Knockout‘ das ganze Team mitgenommen hat“, so Shirvan.

„Da glaubst Du Dich nach Viktor Zirings Wurf wenige Sekunden vor dem Ende bereits vor dem so herbeigesehnten Erfolgserlebnis. Und dann reißt dich der Gegner mit dem letzten Korb doch noch aus allen Träumen.“ Das sei umso bitterer, eben weil gerade ein knapper Sieg nach der gelungenen Aufholjagd ein echter Energieschub für die kommenden Aufgaben gewesen wäre.

Mannschaft zeigte geforderte Reaktion

Noch schlimmer mache die Sache, dass seine Mannschaft die gewünschte Reaktion nach der miserablen zweiten Halbzeit in Schwelm gezeigt und gegen Rist Wedel eine über weite Phasen ordentliche Partie gemacht habe, um sich am Ende einmal mehr nicht zu belohnen. „Deshalb werde ich in den kommenden Tagen sicherlich auch nicht noch draufhauen, sondern eher versuchen, die Köpfe der Jungs wieder aufzurichten und den Blick möglichst schnell wieder nach vorne zu richten“, nennt Dennis Shirvan die Marschroute für die kommenden Tage.

Schließlich steht am Samstag um 18 Uhr bereits die nächste richtungsweisende Partie auf dem Programm der Iserlohner. Dann gastieren die Kangaroos um 18 Uhr ausgerechnet in Stahnsdorf. Und die TKS 49ers stehen momentan als Achte genau dort, wo das Shirvan-Team nach der Hauptrunde unbedingt stehen will: auf dem letzten Platz, der noch zur Teilnahme an den Play-offs berechtigt. Allerdings haben die Brandenburger bereits jetzt sechs Punkte Vorsprung vor den Iserlohnern. Eine weitere Niederlage gegen einen direkten Konkurrenten würde die Kangaroos vielleicht schon vorentscheidend ins Hintertreffen bringen. Von Rechenspielen nach dem Motto „Wir brauchen wenigstens noch acht Siege aus den ausstehenden elf Spielen“ hält Dennis Shirvan überhaupt nichts. „Die Liga ist so ausgeglichen, dass jetzt kein Spiel mehr leicht für uns wird.“

So hätten gerade die Mannschaften aus dem unteren Tabellendrittel zuletzt ihren Kader noch mächtig aufgestockt. Das sei aber für die Kangaroos kein Thema. „Abgesehen von unseren begrenzten finanziellen Mitteln, habe ich auch nicht den Wunsch nach Verstärkungen geäußert. Schließlich vertraue ich voll unserem aktuellen Team.“

Travis Henson verliert einen Schneidezahn

Für einen Kangaroos-Spieler hatte die unglückliche Niederlage zudem auch persönliche Folgen. Nach einem Kampf um den Ball unter dem eigenen Korb krümmte sich Travis Henson plötzlich am Boden und musste vorübergehend auf der Bank Platz nehmen. Doch nach nur wenigen Minuten Behandlungspause kehrte der US-Amerikaner zurück auf das Parkett. Allerdings präsentierte er von diesem Zeitpunkt an beim Lachen eine breite Zahnlücke. „Beim Reboundversuch sind Ellenbogen geflogen und einer hat Travis wohl voll auf die Zwölf getroffen“, berichtet Dennis Shirvan. Die Folge sei ein sauber herausgeschlagener Schneidezahn gewesen. „Das hätte wohl kein Zahnarzt besser hinbekommen.“ Allerdings bewies Henson enorme Nehmerqualität und avancierte mit 19 Zählern einmal mehr noch zum erfolgreichsten Iserlohner Korbjäger.

